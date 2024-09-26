Основания для выселения: по какой причине можно остаться без квартиры в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:09
Published 26 сентября, 19:09
Modified 26 сентября, 19:10
Updated 26 сентября, 19:10
Среди распространенных причин потери жилплощади на первом месте располагается неуплата ипотеки. Банковская организация взыскивает долг по суду, и находящаяся в залоге у банка квартира уходит с молотка. Но в других случаях, даже когда собственник имеет огромные долги и объявляется банкротом, единственной жилплощади лишить его не могут.
Если делать выплаты по ипотеке согласно графику, не допуская задержек, и извещать банк при возникновении денежных неурядиц, кредитор скорее всего даст отсрочку или возможность реструктурировать долг. Кроме того, существует страховка для займов, сообщает NEWIA.
Причиной принудительного выселения может стать крупная задолженность по счетам за ЖКУ. Но управляющая компания предварительно подает в суд на взыскание долга. Приставы получают право на выселение жильца по исполнительному листу только в рамках судебного решения.
Чтобы этого не произошло, нужно внимательно проверять счета и оплачивать их. При появлении затруднений с финансами следует известить о них управляющую компанию, чтобы та составила новый график погашения задолженности.
Не утвержденная законом перепланировка может стать причиной потери квартиры. Предварительно владельцу поступает предложение исправить ситуацию. Если он этого не делает, квартиру продают по судебному иску, а ее бывший собственник получает лишь часть суммы от продажи.
Жилья могут лишить граждан, применяющих его не по назначению, не следящих за его состоянием или нарушающих интересы соседей.
Наследственные споры, проблемы с поручительствами и займами тоже могут стать причиной потери жилплощади.
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