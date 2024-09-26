Основания для выселения: по какой причине можно остаться без квартиры в 2024 году

Среди распространенных причин потери жилплощади на первом месте располагается неуплата ипотеки. Банковская организация взыскивает долг по суду, и находящаяся в залоге у банка квартира уходит с молотка. Но в других случаях, даже когда собственник имеет огромные долги и объявляется банкротом, единственной жилплощади лишить его не могут.