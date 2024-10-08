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Posted 8 октября, 04:56

Published 8 октября, 04:56

Modified 8 октября, 05:00

Updated 8 октября, 05:00

Два крупных чиновника ушли с постов и вступили в отряд «Барс — Белгород»

Два крупных чиновника ушли с постов и вступили в отряд «Барс — Белгород»

8 октября 2024, 04:56
Фото: Страница Зайнуллина в соцсети
В отряд Минобороны вступили замгубернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что участникам «Барс — Белгород» повысят оплату. Теперь она составит минимум 80 тысяч рублей. Средства на это пойдут от Минобороны и из регионального бюджета.

Два крупных чиновника временно приостановили свою работу и вступили в отряд. Это заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.

Напомним, накануне Гладков объявил о повышении выплаты за подписание контракта с Минобороны в Белгородской области. Теперь она составит 3 млн рублей. Причём получить её смогут не только белгородцы, но и все, кто заключит контракт в регионе.

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#Евгений Грицков#Общество#Самооборона#Рустэм Зайнуллин#Михаил Лобазнов#Барс-Белгород
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