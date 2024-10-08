Два крупных чиновника ушли с постов и вступили в отряд «Барс — Белгород»

Posted 8 октября, 04:56
Published 8 октября, 04:56
Modified 8 октября, 05:00
Updated 8 октября, 05:00
Губернатор добавил, что участникам «Барс — Белгород» повысят оплату. Теперь она составит минимум 80 тысяч рублей. Средства на это пойдут от Минобороны и из регионального бюджета.
Два крупных чиновника временно приостановили свою работу и вступили в отряд. Это заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов.
Напомним, накануне Гладков объявил о повышении выплаты за подписание контракта с Минобороны в Белгородской области. Теперь она составит 3 млн рублей. Причём получить её смогут не только белгородцы, но и все, кто заключит контракт в регионе.