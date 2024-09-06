Продолжится ли в Белгороде дистант и сколько памятников разрушили ВСУ?

В тех поселениях, куда закрыт въезд, расположен 31 такой объект. Узнать об их состоянии пока нельзя из-за непрекращающихся обстрелов. При этом работа по восстановлению уже началась на шести объектах в Белгороде, четырёх — в Валуйках, двух — в Шебекино и по одному — в Прохоровке и Новооскольском округе.