Продолжится ли в Белгороде дистант и сколько памятников разрушили ВСУ?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В начале текущей недели власти приняли решение ввести в школах и детских садах на Харьковской горе Белгорода дистанционное обучение. Связано такое решение было с усилившимися обстрелами ВСУ.
Однако дистант вводили только на неделю, которая уже подходит к концу. У родителей появились вполне объяснимые вопросы: продолжится ли дистанционка и на следующей неделе?
Однако однозначно ответить на этот вопрос в мэрии не смогли. Они порекомендовали обратиться за информацией к руководителям школ и заведующим детских садов.
Позже в мэрии уточнили, что каждая школа самостоятельно принимает решение о формате обучения.
В Единый день голосования, который состоится уже 8 сентября, в Белгороде пройдут выборы депутата в городской совет. Это связано с тем, что бывший депутат Эдуард Андросов досрочно сложил свои полномочия. Он, будучи директором белгородского цементного завода, передал взятку, из-за чего получил семь лет условно.
Новый депутат будет представлять интересы жителей округа № 14. Среди кандидатов находятся: Андрей Гусев от партии «Коммунисты России», Илья Комаров от ЛДПР, Оксана Облакова от партии «Справедливая Россия — За правду», Денис Перелыгин от партии «Единая Россия», Андрей Сафронов от КПРФ и Елена Стрекозова от партии «Партия пенсионеров».
Также планировали участвовать в выборах два самовыдвиженца — бывший депутат Дмитрий Рудов и Тамара Северина. Однако первый снял свою кандидатуру в конце июля, а вторая не прошла регистрацию.
Участки проверили и на принятые меры безопасности на случай обстрелов: окна оклеили плёнкой, территорию проверили специалисты, в зданиях находятся аптечки, а члены комиссии при надобности смогут оказать доврачебную помощь.
При этом Белгородская область могла провести голосование досрочно из-за неспокойной оперативной обстановки, но от такой возможности в регионе отказались.
За два года специальной военной операции на Украине в Белгородской области от обстрелов пострадали 54 объекта культурного наследия. В их число входят памятники архитектуры и градостроительства, памятники воинской славы, расположенные в Белгороде, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском, Шебекинском округах, Белгородском и Прохоровском районах.
В тех поселениях, куда закрыт въезд, расположен 31 такой объект. Узнать об их состоянии пока нельзя из-за непрекращающихся обстрелов. При этом работа по восстановлению уже началась на шести объектах в Белгороде, четырёх — в Валуйках, двух — в Шебекино и по одному — в Прохоровке и Новооскольском округе.
Сколько понадобится денежных средств на восстановление, неизвестно.