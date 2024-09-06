В центральном парке Белгорода появились домики с хлебом: что это?

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Необычные конструкции появились в центральном парке Белгорода. На металлическом основании по три жёлтых довольно просторных «домика».
Когда журналистка Бел.Ру встретила эту конструкцию первый раз в парке, показалось, что это могут быть полки для буккроссинга, но пока без створок, которые защитят от осадков. Буккроссинг — это обмен бумажными книгами в общественных местах, такой шкаф, в котором каждый может оставить свою книгу и взять любую другую. Отметим, что такая полка обмена есть на Белгородском Арбате и в «Октябре».
По другой такой конструкции стало понятно, что это не буккроссинг. Её наполнение удивило. Вместо ожидаемых книг — орехи и хлеб. Кажется, это кормушки для птиц и других мелких обитателей центрального парка.
Находятся кормушки довольно близко к пешеходным тропинкам. Будут ли животные есть, когда люди так близко, — пока неизвестно. Как и не понятно, кто будет пополнять запасы.