В центральном парке Белгорода появились домики с хлебом: что это?

Когда журналистка Бел.Ру встретила эту конструкцию первый раз в парке, показалось, что это могут быть полки для буккроссинга, но пока без створок, которые защитят от осадков. Буккроссинг — это обмен бумажными книгами в общественных местах, такой шкаф, в котором каждый может оставить свою книгу и взять любую другую. Отметим, что такая полка обмена есть на Белгородском Арбате и в «Октябре».