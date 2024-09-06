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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В центральном парке Белгорода появились домики с хлебом: что это?

В центральном парке Белгорода появились домики с хлебом: что это?

6 сентября 2024, 13:35
Фото: bel.ru
Необычные конструкции установили в центральном парке Белгорода. Яркие домики можно встретить вдоль дорожек среди деревьев. Что это и как выглядит — смотрите в материале Бел.Ру.

Необычные конструкции появились в центральном парке Белгорода. На металлическом основании по три жёлтых довольно просторных «домика».

Когда журналистка Бел.Ру встретила эту конструкцию первый раз в парке, показалось, что это могут быть полки для буккроссинга, но пока без створок, которые защитят от осадков. Буккроссинг — это обмен бумажными книгами в общественных местах, такой шкаф, в котором каждый может оставить свою книгу и взять любую другую. Отметим, что такая полка обмена есть на Белгородском Арбате и в «Октябре».

По другой такой конструкции стало понятно, что это не буккроссинг. Её наполнение удивило. Вместо ожидаемых книг — орехи и хлеб. Кажется, это кормушки для птиц и других мелких обитателей центрального парка.

Находятся кормушки довольно близко к пешеходным тропинкам. Будут ли животные есть, когда люди так близко, — пока неизвестно. Как и не понятно, кто будет пополнять запасы.

Фото: bel.ru
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