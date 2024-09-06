«Поцелуй солнца»: что вызывает рак кожи и как его избежать?

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Меланома — это злокачественная опухоль кожи, которая часто возникает на месте солнечного ожога или повторного обгорания кожи. Из-за этого её иногда называют «поцелуем солнца».
Рак кожи встречается примерно в 10% случаев. На ранних стадиях меланома выглядит как тёмное пигментное пятно, поэтому люди могут принять её за новую родинку и не обратить внимания. В результате к врачу обращаются, когда образование уже изменило цвет и увеличилось в размерах. Примерно 80% пациентов с меланомой умирают.
Чаще других меланомой болеют молодые. Из-за фотоповреждений кожи риск заболевания увеличивается с каждым годом, но, например, у детей до пяти лет оно не встречается вообще.
Лишь 10% меланом появляются в области родинок, но в основном они вырастают на чистой коже. Поэтому если вы заметили у себя новообразование, стоит немедленно обратиться к врачу-дерматологу или онкологу. Перенаправить вас в онкодиспансер может даже обычный терапевт.
Оставлять родинки без внимания всё равно не стоит. Можно следить за ними в приложении, которое разработали учёные Приволжского исследовательского
медицинского университета Минздрава России «Про родинки».
Особенное внимание к пятнышкам должны уделить люди, у которых есть генетическая предрасположенность, то есть те, у кого в роду встречались случаи этого заболевания. Рак может вернуться, даже если человек уже переболел меланомой и вылечился.
В группе риска находятся светловолосые, рыжие, люди с веснушками и светлой кожей, которые плохо загорают и склонны к солнечным ожогам. Эти фенотипы чаще встречаются в Северной Европе, но их много и среди славян. Также побеспокоиться стоит и людям с большим количеством пигментных пятен. Риск становится существенным, если их количество превышает 50.
Как говорилось выше, новообразования возникают на участках кожи, которые неоднократно обгорали. Оно не возникнет сразу, а потом проявится спустя десятилетия после ожога. Поэтому чрезмерно загорать не стоит даже детям.
Намного лучше прикрывать все части тела. Так делают, например, азиатки. В том числе поэтому они выглядят моложе и редко болеют онкологией кожи.
Сдать лучше и абонементы в солярии. Там облучение ещё опаснее, чем на пляже. Оно не рассеивается, человек быстро получает большую дозу ультрафиолета. Это не только может привести к преждевременному старению кожи, но и к развитию меланомы или плоскоклеточного рака у людей в возрасте до 50 лет.
Отличным методом для профилактики являются различные солнцезащитные средства. Это и всевозможные спреи, гели, кремы. Их врачи рекомендуют использовать на протяжении всего теплого периода. Чтобы средство начало действовать на опережение, его нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу. Головные уборы, зонтики помогают защитить кожу головы.
Если вы приехали на отпуск, избежать солнечных ожогов можно очень легко — просто не бывайте на улице в самый зной, а купаться на пляж идите рано утром или уже под вечер. А тем, кто находится в группе риска, по возвращению стоит показаться онкологу. Лишним не будет.
Выше шанс вылечить новообразование у тех, кто раньше обратился за медицинской помощью. Врач-онколог осмотрит проблемный участок с помощью дерматоскопа и проведёт гистологическое обследование.
Если диагноз подтвердится, опухоль вместе с метастазами и частью здоровой ткани удалят хирургически. Запущенной меланомой считаются не большие, а именно толстые. Толще миллиметра — надо волноваться. На поздних стадиях подключают лечение иммуноонкологическими препаратами.
Пациентам, которым удалось вылечиться, придётся отказаться и от соляриев, и от ультрафиолетовой терапии. Нельзя будет принимать и иммуномодуляторы, иммуностимуляторы и БАДы. С осторожностью следует проходить физиопроцедуры.
Здоровый образ жизни станет вынужденной мерой. Необходимо будет следить за питанием, сократить время нахождения на улице.