«Поцелуй солнца»: что вызывает рак кожи и как его избежать?

Сдать лучше и абонементы в солярии. Там облучение ещё опаснее, чем на пляже. Оно не рассеивается, человек быстро получает большую дозу ультрафиолета. Это не только может привести к преждевременному старению кожи, но и к развитию меланомы или плоскоклеточного рака у людей в возрасте до 50 лет.