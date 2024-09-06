В тени — под навесами, на солнце — без: прошлись по парку Ленина в Белгороде

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сейчас у многих лавочек в центральном парке Белгорода есть «укрытие» от солнца, но часто они установлены там, где и так есть тень от деревьев, и свою главную функцию — укрыть от солнечных лучей, они не выполняют. Можно было бы сказать, что они могут защитить от осадков, но и это не так. Навесы, которые используют в парке, — это деревянные рейки, между которыми есть свободное пространство. Конструкция не монолитна, от дождя не спасёт.
Напротив, на аллее у главного входа, где деревьев почти нет, навесов над скамейками тоже нет, поэтому днём долго тут посидеть не получится. Надеемся, они появятся тут позже.
Отметим, что навес над лавками возле теннисных столов появился. Там нет деревьев, а значит, и естественной тени. В начале августа журналистка Бел.Ру обращала внимание на их отсутствие.
На памп-треке в парке тоже нет теневых мест, и лавочки с навесами на входе у площадки почти все заняты подростками и детьми с самокатами и велосипедами.
Но есть также и «инновационные» места для того, чтобы присесть, если это, конечно, они. У фонтана «Кувшинка» появилось две странные конструкции округлой формы. Внутри — дерево, снаружи — металл, на торцах нечто похожее на источник света. Похоже на колесо для грызунов, но в человеческих масштабах и с плоским основанием. Кажется, это скамейка для интровертов. Места тут хватит на одного взрослого или несколько детей.