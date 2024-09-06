В тени — под навесами, на солнце — без: прошлись по парку Ленина в Белгороде

Сейчас у многих лавочек в центральном парке Белгорода есть «укрытие» от солнца, но часто они установлены там, где и так есть тень от деревьев, и свою главную функцию — укрыть от солнечных лучей, они не выполняют. Можно было бы сказать, что они могут защитить от осадков, но и это не так. Навесы, которые используют в парке, — это деревянные рейки, между которыми есть свободное пространство. Конструкция не монолитна, от дождя не спасёт.