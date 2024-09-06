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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В центральном парке Белгорода пока не все лавки обзавелись навесами

В тени — под навесами, на солнце — без: прошлись по парку Ленина в Белгороде

6 сентября 2024, 13:28
Фото: bel.ru

В центральном парке Белгорода пока не все лавки обзавелись навесами

Центральный парк в Белгороде с каждым днём всё больше преображается. Над скамейками с высокими спинками установили навесы, но не везде и не всегда там, где они и правда нужны.
Сюжет
Дождь

Сейчас у многих лавочек в центральном парке Белгорода есть «укрытие» от солнца, но часто они установлены там, где и так есть тень от деревьев, и свою главную функцию — укрыть от солнечных лучей, они не выполняют. Можно было бы сказать, что они могут защитить от осадков, но и это не так. Навесы, которые используют в парке, — это деревянные рейки, между которыми есть свободное пространство. Конструкция не монолитна, от дождя не спасёт.

Напротив, на аллее у главного входа, где деревьев почти нет, навесов над скамейками тоже нет, поэтому днём долго тут посидеть не получится. Надеемся, они появятся тут позже.

Фото: bel.ru

Отметим, что навес над лавками возле теннисных столов появился. Там нет деревьев, а значит, и естественной тени. В начале августа журналистка Бел.Ру обращала внимание на их отсутствие.

На памп-треке в парке тоже нет теневых мест, и лавочки с навесами на входе у площадки почти все заняты подростками и детьми с самокатами и велосипедами.

Но есть также и «инновационные» места для того, чтобы присесть, если это, конечно, они. У фонтана «Кувшинка» появилось две странные конструкции округлой формы. Внутри — дерево, снаружи — металл, на торцах нечто похожее на источник света. Похоже на колесо для грызунов, но в человеческих масштабах и с плоским основанием. Кажется, это скамейка для интровертов. Места тут хватит на одного взрослого или несколько детей.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Дождь#Парк#Центральный парк#Эксклюзив#Белгород#Скамейки#Навесы
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