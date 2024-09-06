Кто претендует на место экс-депутата Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода?

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Белгороде пройдут довыборы депутата в городской совет.
Место освободилось после досрочного сложения полномочий экс-депутатом Эдуардом Андросовым. Бывшего директора белгородского цемзавода после долгого судебного разбирательства приговорили к семи годам условно по статье за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).
Новый депутат будет представлять интересы жителей округа № 14. Примечательно, что в Белгороде решили не отменять выборы, несмотря на неспокойную оперативную обстановку.
В списке кандидатов на место в горсовете Белгорода числятся:
На выборы изначально собирались попасть и два самовыдвиженца — экс-депутат Дмитрий Рудов и Тамара Северина. Первый снял свою кандидатуру в конце июля. Второй отказали в регистрации.
Из-за сложной оперативной обстановки некоторые меры безопасности всё-таки приняли. Избирательные участки в Белгороде проверили на антитеррористическую устойчивость.
На участках также решили ограничить фото- и видеосъёмку. Исключение сделали для аккредитованных представителей СМИ.