Кто претендует на место экс-депутата Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода?

В Белгороде пройдут довыборы депутата в городской совет

После ухода бывшего директора цемзавода Эдуарда Андросова в Белгороде освободилось одно депутатское кресло. Кто претендует на место в горсовете, как пройдут выборы и какие меры безопасности приняли на избирательных участках — Бел.Ру собрало всю важную информацию.