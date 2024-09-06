bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Белгородцы смогут выбрать, кто займёт место экс-депутата Андросова

Кто претендует на место экс-депутата Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода?

6 сентября 2024, 09:31
Фото: 1MI
Белгородцы смогут выбрать, кто займёт место экс-депутата Андросова

В Белгороде пройдут довыборы депутата в городской совет

После ухода бывшего директора цемзавода Эдуарда Андросова в Белгороде освободилось одно депутатское кресло. Кто претендует на место в горсовете, как пройдут выборы и какие меры безопасности приняли на избирательных участках — Бел.Ру собрало всю важную информацию.
Сюжет
Выборы

В Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Белгороде пройдут довыборы депутата в городской совет.

Место освободилось после досрочного сложения полномочий экс-депутатом Эдуардом Андросовым. Бывшего директора белгородского цемзавода после долгого судебного разбирательства приговорили к семи годам условно по статье за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Новый депутат будет представлять интересы жителей округа № 14. Примечательно, что в Белгороде решили не отменять выборы, несмотря на неспокойную оперативную обстановку.

В списке кандидатов на место в горсовете Белгорода числятся:

  • Андрей Гусев («Коммунисты России»);
  • Илья Комаров (ЛДПР);
  • Оксана Облакова («Справедливая Россия — За правду»);
  • Денис Перелыгин («Единая Россия»);
  • Андрей Сафронов (КПРФ);
  • Елена Стрекозова («Партия пенсионеров»);

На выборы изначально собирались попасть и два самовыдвиженца — экс-депутат Дмитрий Рудов и Тамара Северина. Первый снял свою кандидатуру в конце июля. Второй отказали в регистрации.

Из-за сложной оперативной обстановки некоторые меры безопасности всё-таки приняли. Избирательные участки в Белгороде проверили на антитеррористическую устойчивость.

На участках также решили ограничить фото- и видеосъёмку. Исключение сделали для аккредитованных представителей СМИ.

Нет нужды? Белгородский избирком не ответил, будет ли досрочное голосование
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский депутат на посту директора школы похитила более 120 тысяч рублейОдин из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонкиОсуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Выборы#Кандидаты#Депутат#Новости Белгорода#Городской совет#Белгород#Единый день голосования#Меры безопасности#Эдуард Андросов
Подпишитесь
За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август
Сегодня, 06:46
Пропавшую в Белгородской области 15-летнюю девочку нашли
Сегодня, 10:12
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
Сегодня, 08:47
Через пару дней белгородцы выберут нового депутата. Будет ли это безопасно?
Сегодня, 14:25
«Новая фишка?» Белгородцы «докопались» до бордюров в парке Ленина
Сегодня, 11:37
Каникулы в 2024/2025 учебном году: сколько дней отдохнут школьники и студенты
Сегодня, 11:49