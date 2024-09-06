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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Обсуждение предстоящего голосования

Через пару дней белгородцы выберут нового депутата. Будет ли это безопасно?

6 сентября 2024, 14:25
Фото: мэрия Белгорода
Обсуждение предстоящего голосования

В мэрии Белгорода рассказали о мерах безопасности на предстоящих выборах

Уже в воскресенье, 8 сентября, в Белгороде состоится голосование за депутата горсовета по одномандатному округу № 14. О том, какие меры безопасности обеспечили на шести избирательных участках, рассказали в городской администрации.
Сюжет
Выборы

8 сентября в Белгороде пройдут дополнительные выборы депутата городского совета по одномандатному округу № 14. Всего в этот день будут работать шесть избирательных участков: такое количество открыли потому, что в 14-м округе проживает более 10 тысяч избирателей.

Во всех помещениях окна заклеили защитной плёнкой, определили укрытия и «слепые» зоны, разместили навигацию и аптечки. В зданиях есть пожарная сигнализация и тревожные кнопки, а члены комиссий прошли обучение по оказанию первой помощи.

Участки и прилегающие территории обследовали правоохранители. В день выборов в зданиях будут дежурить сотрудники полиции и члены территориальной самообороны.

Особое внимание уделили избирателям с инвалидностью: они смогут проголосовать на первых этажах, а заехать внутрь помещений будет удобно благодаря пандусам и кнопкам вызова. Кроме того, до участков можно доехать на социальном такси либо проголосовать у себя дома.

Напомним, что ранее депутатом был Эдуард Андросов, который досрочно сложил свои полномочия. Его приговорили к семи годам условно за дачу взятки.

Место Андросова в горсовете может занять один из шести кандидатов: Андрей Гусев, Илья Комаров, Оксана Облакова, Денис Перелыгин, Андрей Сафронов, Елена Стерокозова.

Выборы могли пройти досрочно из-за неспокойной оперативной обстановки, но власти отказались от такой привилегии.

Кто претендует на место экс-депутата Эдуарда Андросова в горсовете Белгорода?
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