Через пару дней белгородцы выберут нового депутата. Будет ли это безопасно?

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
8 сентября в Белгороде пройдут дополнительные выборы депутата городского совета по одномандатному округу № 14. Всего в этот день будут работать шесть избирательных участков: такое количество открыли потому, что в 14-м округе проживает более 10 тысяч избирателей.
Во всех помещениях окна заклеили защитной плёнкой, определили укрытия и «слепые» зоны, разместили навигацию и аптечки. В зданиях есть пожарная сигнализация и тревожные кнопки, а члены комиссий прошли обучение по оказанию первой помощи.
Участки и прилегающие территории обследовали правоохранители. В день выборов в зданиях будут дежурить сотрудники полиции и члены территориальной самообороны.
Особое внимание уделили избирателям с инвалидностью: они смогут проголосовать на первых этажах, а заехать внутрь помещений будет удобно благодаря пандусам и кнопкам вызова. Кроме того, до участков можно доехать на социальном такси либо проголосовать у себя дома.
Напомним, что ранее депутатом был Эдуард Андросов, который досрочно сложил свои полномочия. Его приговорили к семи годам условно за дачу взятки.
Место Андросова в горсовете может занять один из шести кандидатов: Андрей Гусев, Илья Комаров, Оксана Облакова, Денис Перелыгин, Андрей Сафронов, Елена Стерокозова.
Выборы могли пройти досрочно из-за неспокойной оперативной обстановки, но власти отказались от такой привилегии.