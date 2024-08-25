Пятеро жителей погибли, 14 — пострадали. Как в Белгородской области прошла суббота?

Населённые пункты Борисовского района атаковали с помощью трёх беспилотников, Волоконовского района — восьми БПЛА и десяти боеприпасов, Грайворонского округа — трёх БПЛА и 21 боеприпаса, а также Краснояружского района — девяти боеприпасов. Пострадавших в этих муниципалитетах нет, однако повреждены два частных дома и два авто.