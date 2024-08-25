Пятеро жителей погибли, 14 — пострадали. Как в Белгородской области прошла суббота?

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Украинский беспилотник атаковал в Никольском легковой автомобиль. Минно-взрывную травму правого плеча получил водитель машины. Попутный транспорт отвёз мужчину в горбольницу №2 Белгорода, однако госпитализация ему не потребовалась — его отпустили на амбулаторное лечение.
Всего в Белгородском районе под огонь ВСУ попали 12 населённых пунктов — по ним выпустили 14 боеприпасов и 15 БПЛА. Разрушения выявили в МКД, частном доме и четырёх автомобилях. Полностью сгорел коммерческий объект.
Также над Белгородом заметили один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.
Населённые пункты Борисовского района атаковали с помощью трёх беспилотников, Волоконовского района — восьми БПЛА и десяти боеприпасов, Грайворонского округа — трёх БПЛА и 21 боеприпаса, а также Краснояружского района — девяти боеприпасов. Пострадавших в этих муниципалитетах нет, однако повреждены два частных дома и два авто.
По шести поселениям Шебекинского округа выпустили 12 снарядов и девять БПЛА, один из которых удалось сбить. Полностью сгорела одна «Газель», повреждены четыре частных дома, две надворные постройки, административное здание и хозяйственный объект.
Напомним, что при ночном обстреле Ракитного погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Шестеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Разрушения выявили в 12 частных домах, двух коммерческих объектах, семи автомобилях, газопроводе и ЛЭП.
Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося.