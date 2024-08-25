bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Последствия ночной атаки на Ракитное

Шестеро пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

25 августа 2024, 06:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия ночной атаки на Ракитное

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ночном обстреле белгородцев

Ночью под огонь ВСУ попал посёлок Ракитное. Пять человек погибли, ещё 12 пострадали. О том, в каком состоянии находятся раненые белгородцы, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Всего при ночном обстреле Ракитного пострадали 12 человек, девять из которых пришлось госпитализировать. Шестеро пострадавших, включая 16-летнюю девочку, находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что подростку провели операцию, она находится в детской областной больнице.

При необходимости раненых могут отправить в столичные медучреждения.

«Мы на постоянной связи с Министерством здравоохранения РФ. В случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или мы транспортируем наших раненых в московские клиники», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона пообещал, что семьям погибших и всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на РакитноеПоследствия ночной атаки на Ракитное
Последствия ночной атаки на Ракитное
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что под удар ВСУ Ракитное попало в ночь на 25 августа. Ранения получили трое несовершеннолетних белгородцев: 12-летнему мальчику помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Двух других, включая девочку-подростка, отвезли в детскую областную клиническую больницу.

Также семерых взрослых доставили в медучреждения Белгорода, двух — в Ракитянскую ЦРБ. На тот момент в тяжёлом состоянии находились четыре человека: женщина с осколочным ранением брюшной полости и трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями.

Ещё пять человек погибли.

Повреждения получили десять частных домов, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Без газа временно остались жители Ракитного, Борисполья и Новоленинского.

Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного
Узнать подробнее
Читайте также:
Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУПосле атаки дронов ВСУ в Белгородской области сгорел частный домРанены люди, разрушены дома: ВСУ обстреляли девять районов Белгородской области
#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Ракитное#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного
Сегодня, 00:34
Новая атака украинских дронов на Белгородскую область: под ударом оказались три села
Вчера, 18:09
Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя
Вчера, 05:00
Два белгородца вернутся домой из украинского плена
Вчера, 17:25
В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах
Вчера, 10:22