Шестеро пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Также семерых взрослых доставили в медучреждения Белгорода, двух — в Ракитянскую ЦРБ. На тот момент в тяжёлом состоянии находились четыре человека: женщина с осколочным ранением брюшной полости и трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями.