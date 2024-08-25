Шестеро пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Всего при ночном обстреле Ракитного пострадали 12 человек, девять из которых пришлось госпитализировать. Шестеро пострадавших, включая 16-летнюю девочку, находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что подростку провели операцию, она находится в детской областной больнице.
При необходимости раненых могут отправить в столичные медучреждения.
«Мы на постоянной связи с Министерством здравоохранения РФ. В случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или мы транспортируем наших раненых в московские клиники», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона пообещал, что семьям погибших и всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, что под удар ВСУ Ракитное попало в ночь на 25 августа. Ранения получили трое несовершеннолетних белгородцев: 12-летнему мальчику помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Двух других, включая девочку-подростка, отвезли в детскую областную клиническую больницу.
Также семерых взрослых доставили в медучреждения Белгорода, двух — в Ракитянскую ЦРБ. На тот момент в тяжёлом состоянии находились четыре человека: женщина с осколочным ранением брюшной полости и трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями.
Ещё пять человек погибли.
Повреждения получили десять частных домов, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Без газа временно остались жители Ракитного, Борисполья и Новоленинского.