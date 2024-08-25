В Следкоме РФ обстрел Ракитного назвали терактом. Возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту обстрела посёлка Ракитное Белгородской области, в результате чего погибли и пострадали люди. Следователи дадут правовую оценку действиям виновных в теракте людей.
Под огонь ВСУ посёлок попал в ночь на 25 августа. При обстреле погибли пять человек, ещё 12 получили ранения, среди них — трое детей. Госпитализировали девятерых человек, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.
При необходимости пострадавших могут транспортировать на лечение в московские медицинские учреждения.
Напомним, что этим утром под огонь также попали два села Белгородского района. В них обошлось без пострадавших, однако есть ряд разрушений.