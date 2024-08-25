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Последствия обстрела Ракитного

В Следкоме РФ обстрел Ракитного назвали терактом. Возбуждено уголовное дело

25 августа 2024, 07:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Ракитного

Следком РФ возбудил уголовное дело после обстрела белгородского Ракитного

Следком возбудил уголовное дело по статье «теракт» после обстрела Ракитного Белгородской области. Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также найдут и накажут причастных к теракту. Подробности сообщили в пресс-службе федерального СК.
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Следком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту обстрела посёлка Ракитное Белгородской области, в результате чего погибли и пострадали люди. Следователи дадут правовую оценку действиям виновных в теракте людей.

Под огонь ВСУ посёлок попал в ночь на 25 августа. При обстреле погибли пять человек, ещё 12 получили ранения, среди них — трое детей. Госпитализировали девятерых человек, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

При необходимости пострадавших могут транспортировать на лечение в московские медицинские учреждения.

Напомним, что этим утром под огонь также попали два села Белгородского района. В них обошлось без пострадавших, однако есть ряд разрушений.

Шестеро пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев находятся в тяжёлом состоянии
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#Александра Склярова#Белгородская область#Ракитное#Теракт#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Следком#Региональный следком
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