«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном

Напомним, что обстрел Ракитного случился в ночь на 25 августа. В результате прилёта погибли пять человек, ещё 13 пострадали. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся десять человек, включая двух несовершеннолетних. Место прилёта в посёлке также показали местные журналисты.