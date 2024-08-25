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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Сестра погибшей в Ракитном женщины — о случившемся

«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном

25 августа 2024, 08:43
Фото: «Мир Белогорья»
Сестра погибшей в Ракитном женщины — о случившемся

Белгородка вспомнила, как узнала о гибели своей сестры при обстреле Ракитного

Местные жители начали рассказывать о случившемся обстреле журналистам «Мира Белогорья». Так, сестра погибшей женщины вспомнила, что случилось в ночь на 25 августа.
Сюжет
Обстрел

Сестра одной из погибших при обстреле Ракитного жительниц рассказала о случившемся журналистам «Мира Белогорья». Она отметила, что её сестра скончалась во время второго прилёта, когда вышла закрыть двери.

«Был первый прилёт и где-то виднелось пламя. Она вышла закрыть двери и произошёл второй прилёт. Она за двери взялась и её ударило. Мы заметили ночью, что у неё три осколка было в голове. Муж вышел в ванную, а бабушка, у них свет выбило, шла и споткнулась об неё. И потом начала уже звонить нам», — вспоминает о случившемся сестра погибшей белгородки.

Кроме того, вблизи дома также лежали тела двух парней, сообщила сестра погибшей.

Сестра погибшей в Ракитном женщины — о случившемся
Видео: «Мир Белогорья»

Напомним, что обстрел Ракитного случился в ночь на 25 августа. В результате прилёта погибли пять человек, ещё 13 пострадали. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся десять человек, включая двух несовершеннолетних. Место прилёта в посёлке также показали местные журналисты.

Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося обстрела.

Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13
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