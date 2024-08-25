«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Сестра одной из погибших при обстреле Ракитного жительниц рассказала о случившемся журналистам «Мира Белогорья». Она отметила, что её сестра скончалась во время второго прилёта, когда вышла закрыть двери.
«Был первый прилёт и где-то виднелось пламя. Она вышла закрыть двери и произошёл второй прилёт. Она за двери взялась и её ударило. Мы заметили ночью, что у неё три осколка было в голове. Муж вышел в ванную, а бабушка, у них свет выбило, шла и споткнулась об неё. И потом начала уже звонить нам», — вспоминает о случившемся сестра погибшей белгородки.
Кроме того, вблизи дома также лежали тела двух парней, сообщила сестра погибшей.
Напомним, что обстрел Ракитного случился в ночь на 25 августа. В результате прилёта погибли пять человек, ещё 13 пострадали. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся десять человек, включая двух несовершеннолетних. Место прилёта в посёлке также показали местные журналисты.
Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося обстрела.