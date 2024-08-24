Из-за атаки дрона-камикадзе в Белгородской области сгорела «Газель»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Дроны ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
В селе Бочкова Белгородского района дрон сдетонировал рядом с машиной, которая получила повреждения. В селе Муром Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал припаркованную на территории сельхозпредприятия «Газель» — транспортное средство полностью сгорело.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки под обстрел ВСУ попали девять районов Белгородской области. Есть пострадавшие. Также зафиксированы разрушения.