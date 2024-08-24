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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Из-за атаки дрона-камикадзе в Белгородской области сгорела «Газель»

Из-за атаки дрона-камикадзе в Белгородской области сгорела «Газель»

24 августа 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Атаке дронов подверглись два населённых пункта. О последствиях рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Обстрел

Дроны ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

В селе Бочкова Белгородского района дрон сдетонировал рядом с машиной, которая получила повреждения. В селе Муром Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал припаркованную на территории сельхозпредприятия «Газель» — транспортное средство полностью сгорело.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки под обстрел ВСУ попали девять районов Белгородской области. Есть пострадавшие. Также зафиксированы разрушения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Газель#Белгород#Обстрел#Атака#Разрушения#Дроны#Камикадзе
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