Из-за атаки дрона-камикадзе в Белгородской области сгорела «Газель»

В селе Бочкова Белгородского района дрон сдетонировал рядом с машиной, которая получила повреждения. В селе Муром Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал припаркованную на территории сельхозпредприятия «Газель» — транспортное средство полностью сгорело.