Водитель в Белгородском районе получил минно-взрывную травму после атаки дрона

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По информации губернатора, в селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель пострадал. Он получил минно-взрывную травму правого плеча. На попутном транспорте его доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Медики оказали ему необходимую помощь. Оставаться в больнице мужчине нет необходимости. Лечиться он будет амбулаторно.
У машины повреждены стёкла, кузов и колёса. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Напомним, в ночь на 24 августа ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранения получил мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра.
А над посёлком Вейделевка система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.