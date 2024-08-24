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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Водитель в Белгородском районе получил минно-взрывную травму после атаки дрона

Водитель в Белгородском районе получил минно-взрывную травму после атаки дрона

24 августа 2024, 12:21
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в селе Никольское. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По информации губернатора, в селе Никольское Белгородского района беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель пострадал. Он получил минно-взрывную травму правого плеча. На попутном транспорте его доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Медики оказали ему необходимую помощь. Оставаться в больнице мужчине нет необходимости. Лечиться он будет амбулаторно.

У машины повреждены стёкла, кузов и колёса. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Напомним, в ночь на 24 августа ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранения получил мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра.

А над посёлком Вейделевка система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Медицинская помощь#Госпитализация#Легковой автомобиль#Никольское#Белгород#Повреждения#Ранения#Оперативные службы#Глава региона
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