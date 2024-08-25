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Место прилёта в Ракитном

Прилёт на дороге, посечённые здания: как выглядит место обстрела в Ракитном?

25 августа 2024, 08:00
Фото: «Мир Белогорья»
Место прилёта в Ракитном

Журналисты показали место прилёта в Ракитном, где погибли белгородцы

Один из прилётов ВСУ пришёлся на дорогу вблизи магазина и частного дома, в котором погибла белгородка. Журналисты «Мира Белогорья» побывали на месте происшествия в Ракитном и рассказали о последствиях.
Сюжет
Обстрел

Прилёт ВСУ пришёлся на дорогу рядом с магазином в Ракитном. Напротив здания находится частный дом, в котором погибла местная жительница, сообщили журналисты «Мира Белогорья».

«Осколками посекло магазин и дом напротив. Там погибла местная жительница», — дополнил корреспондент.

Сейчас территория оцеплена, на месте работают взрывотехники.

Место прилёта в Ракитном
Видео: «Мир Белогорья»

Напомним, что обстрел Ракитного случился в ночь на 25 августа. В результате прилёта погибли пять человек, ещё 12 получили ранения. Девятерых из них пришлось госпитализировать, шестеро в данный момент находятся в тяжёлом состоянии.

Следком возбудил уголовное дело по статье «теракт» после случившегося в Ракитном.

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