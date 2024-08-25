Прилёт на дороге, посечённые здания: как выглядит место обстрела в Ракитном?

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Прилёт ВСУ пришёлся на дорогу рядом с магазином в Ракитном. Напротив здания находится частный дом, в котором погибла местная жительница, сообщили журналисты «Мира Белогорья».
«Осколками посекло магазин и дом напротив. Там погибла местная жительница», — дополнил корреспондент.
Сейчас территория оцеплена, на месте работают взрывотехники.
Напомним, что обстрел Ракитного случился в ночь на 25 августа. В результате прилёта погибли пять человек, ещё 12 получили ранения. Девятерых из них пришлось госпитализировать, шестеро в данный момент находятся в тяжёлом состоянии.
Следком возбудил уголовное дело по статье «теракт» после случившегося в Ракитном.