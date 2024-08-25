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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Последствия атаки

Брат погибшего белгородца и хозяин убитой собаки вспоминают об обстреле Ракитного

25 августа 2024, 09:31
Фото: «БелПресса»
Последствия атаки

Пострадавшие при обстреле Ракитного продолжают рассказывать о случившемся

Местные жители продолжают рассказывать о ночном обстреле Ракитного. О случившемся вспоминили как выжившие белгородцы, так и родственники погибших. Видеозаписи опубликовали журналисты «Мира Белогорья» и «БелПрессы».
Сюжет
Обстрел

Так, у одного белгородца в Ракитном погиб родной брат, а племянник получил ранения — ему сейчас делают операцию.

У семьи также пострадали два автомобиля.

Брат погибшего белгородца
Видео: «БелПресса»

Другой семье повезло: в их доме выбило окна, однако они не пострадали.

«Как у меня мужа не убило, я не знаю. Он лежит возле окна как раз. Потому что окно вылетело, считай, полностью. А так, целы, в принципе», — рассказала белгородка.
Выжившая жительница Ракитного
Видео: «Мир Белогорья»

Также серьёзные ранения получила собака.

«Собака у нас хорошая была, погибла. Приехали ветеринары, сказали, что спасти не удастся, будут усыплять», — сообщил житель Ракитного.
Хозяин погибшей собаки
Видео: «Мир Белогорья»

Ранее ещё одна жительница рассказывала, как при обстреле Ракитного погибла её сестра: та вышла закрыть двери, когда поблизости случился второй прилёт. В её голове родственники увидели три осколка.

Напомним, что при атаке на Ракитное погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Три осколка в голове»: белгородка — о том, как погибла её сестра в Ракитном
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