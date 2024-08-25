Брат погибшего белгородца и хозяин убитой собаки вспоминают об обстреле Ракитного

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Так, у одного белгородца в Ракитном погиб родной брат, а племянник получил ранения — ему сейчас делают операцию.
У семьи также пострадали два автомобиля.
Другой семье повезло: в их доме выбило окна, однако они не пострадали.
«Как у меня мужа не убило, я не знаю. Он лежит возле окна как раз. Потому что окно вылетело, считай, полностью. А так, целы, в принципе», — рассказала белгородка.
Также серьёзные ранения получила собака.
«Собака у нас хорошая была, погибла. Приехали ветеринары, сказали, что спасти не удастся, будут усыплять», — сообщил житель Ракитного.
Ранее ещё одна жительница рассказывала, как при обстреле Ракитного погибла её сестра: та вышла закрыть двери, когда поблизости случился второй прилёт. В её голове родственники увидели три осколка.
Напомним, что при атаке на Ракитное погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Следком уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.