Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших при ночном обстреле Ракитного оказалось больше. Одна раненая девушка самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. В связи с тяжестью полученных ею травм медики приняли решение перевезти жительницу в горбольницу №2 Белгорода.
Всего повреждения получили 12 домовладений, два коммерческих объекта, семь авто, газопровод и ЛЭП.
Напомним, что при обстреле Ракитного погибли пять человек. Ранее было известно о 12 пострадавших, однако их количество возросло до 13. На сегодняшний момент в больницах находятся десять человек, шестеро из которых в тяжёлом состоянии.
Следком возбудил по факту обстрела уголовное дело по статье «теракт».