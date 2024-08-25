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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13

Количество пострадавших при обстреле Ракитного белгородцев увеличилось до 13

25 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
На утро после обстрела Ракитного появилась новая информация о последствиях. Количество пострадавших и разрушений увеличилось, сообщил глава региона.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших при ночном обстреле Ракитного оказалось больше. Одна раненая девушка самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. В связи с тяжестью полученных ею травм медики приняли решение перевезти жительницу в горбольницу №2 Белгорода.

Всего повреждения получили 12 домовладений, два коммерческих объекта, семь авто, газопровод и ЛЭП.

Напомним, что при обстреле Ракитного погибли пять человек. Ранее было известно о 12 пострадавших, однако их количество возросло до 13. На сегодняшний момент в больницах находятся десять человек, шестеро из которых в тяжёлом состоянии.

Следком возбудил по факту обстрела уголовное дело по статье «теракт».

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Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного
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