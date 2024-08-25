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Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного

Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного

25 августа 2024, 00:34
Фото: 1MI
Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых есть трое детей. Разрушения после обстрела выявили в домах, коммерческих объектах, повреждены машины. Кроме того, три населённых пункта временно остаются без газа.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Ракитное. Погибли пять человек. Ранены ещё 12 мирных жителей — девять взрослых и трое детей.

В тяжёлом состоянии находятся четверо пострадавших — женщина и трое мужчин. У них — осколочные ранения, минно-взрывные травмы. Пострадавшие находятся в больницах Белгорода и Ракитного.

Двое детей получили осколочные ранения, их везут в областную детскую больницу. Ещё одному пострадавшему — 12-летнему мальчику — помощь оказали на месте.

Что касается разрушений, их выявили в десяти частных домах и двух коммерческих объектах. Пострадали четыре машины.

Кроме того, без газа пока что остаются Ракитное, Борисполье и Новоленинское — повреждён газопровод. Есть перебои и со светом — из-за локальных повреждений на ЛЭП.

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