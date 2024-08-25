Пять человек погибли, ещё 12 ранены после обстрела белгородского Ракитного

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Под обстрел ВСУ попал посёлок Ракитное. Погибли пять человек. Ранены ещё 12 мирных жителей — девять взрослых и трое детей.
В тяжёлом состоянии находятся четверо пострадавших — женщина и трое мужчин. У них — осколочные ранения, минно-взрывные травмы. Пострадавшие находятся в больницах Белгорода и Ракитного.
Двое детей получили осколочные ранения, их везут в областную детскую больницу. Ещё одному пострадавшему — 12-летнему мальчику — помощь оказали на месте.
Что касается разрушений, их выявили в десяти частных домах и двух коммерческих объектах. Пострадали четыре машины.
Кроме того, без газа пока что остаются Ракитное, Борисполье и Новоленинское — повреждён газопровод. Есть перебои и со светом — из-за локальных повреждений на ЛЭП.