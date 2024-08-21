Украинская ДРГ пыталась прорваться на ещё одном участке в приграничье

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Произошло это 21 августа в Климовском районе.
Сообщается, что диверсантам нанесли огневое поражение. Попытку прорыва пресекли силами брянских пограничников и бойцов ВС РФ.
Сейчас ситуация в месте боестолкновения стабилизирована, заверил губернатор Александр Богомаз.
В ещё одном приграничном регионе — Курской области — тем временем сохраняется напряжённая обстановка. О ситуации в соседнем регионе Бел.Ру сообщало ранее.
Неспокойно и в Белгородской области. ВСУ продолжают атаковать приграничье, есть раненые. Громко было минувшей ночью и в столице региона, выявлены разрушения.