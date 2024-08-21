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Published Сегодня, 20:06

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Updated Сегодня, 20:23

ДРГ не оставляют попыток прорыва на разных участках госграницы

Украинская ДРГ пыталась прорваться на ещё одном участке в приграничье

21 августа 2024, 20:06
Фото: 1MI
ДРГ не оставляют попыток прорыва на разных участках госграницы

В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

Боестолкновение произошло 21 августа, пишут «Брянские новости». Сообщается, что диверсантам нанесли огневое поражение. По словам губернатора Александра Богомаза, ситуацию удалось стабилизировать.
Сюжет
Граница

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. Произошло это 21 августа в Климовском районе.

Сообщается, что диверсантам нанесли огневое поражение. Попытку прорыва пресекли силами брянских пограничников и бойцов ВС РФ.

Сейчас ситуация в месте боестолкновения стабилизирована, заверил губернатор Александр Богомаз.

В ещё одном приграничном регионе — Курской области — тем временем сохраняется напряжённая обстановка. О ситуации в соседнем регионе Бел.Ру сообщало ранее.

Неспокойно и в Белгородской области. ВСУ продолжают атаковать приграничье, есть раненые. Громко было минувшей ночью и в столице региона, выявлены разрушения.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Граница#Брянская область#Приграничье#СВО#ДРГ#Атака ВСУ#Украинская ДРГ
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