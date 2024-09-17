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Posted 17 сентября, 13:46

Published 17 сентября, 13:46

Modified 17 сентября, 13:46

Updated 17 сентября, 13:46

Фото с заседания

Белгородские депутаты поддержали кандидатуру нового приезжего чиновника

17 сентября 2024, 13:46
Фото: страница Юрия Клепикова
Фото с заседания

Белгородская облдума поддержала кандидатуры на две должности в правительстве

Сюжет
Новости Белгорода
Областная дума поддержала кандидатуры на две должности — руководителя администрации губернатора и уполномоченного по правам ребёнка. Подробности сообщил в своём Telegram-канале председатель облдумы Юрий Клепиков.

Сегодня, 17 сентября, на заседании комитетов в Белгородской областной думе поддержали две кандидатуры на должности в правительстве. Александр Лоренц может занять должность замгубернатора — руководителя администрации губернатора региона, а Галина Пятых, вероятно, продолжит работать уполномоченным по правам ребёнка.

Пятых занимает пост детского омбудсмена с 2011 года. Последний раз её повторно рекомендовали в 2019 году, поскольку омбудсмен назначается не более чем на пять лет.

Галина ПятыхГалина Пятых
Галина Пятых. Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Детским омбудсменом в Белгородской области вновь стала Галина Пятых
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Александр Лоренц с августа текущего года исполняет обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства области. До этого он работал в Ярославской области и Ставропольском крае, где возглавлял региональные прокуратуры и работал заместителем прокурора.

Александр ЛоренцАлександр Лоренц
Александр Лоренц. Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области
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Напомним, что в этом году Япония ввела санкции против Пятых. Ограничения начали действовать с 1 марта.

Япония ввела санкции против детского омбудсмена Белгородской области Пятых
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