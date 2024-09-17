Белгородские депутаты поддержали кандидатуру нового приезжего чиновника

Posted 17 сентября, 13:46
Published 17 сентября, 13:46
Modified 17 сентября, 13:46
Updated 17 сентября, 13:46
Сегодня, 17 сентября, на заседании комитетов в Белгородской областной думе поддержали две кандидатуры на должности в правительстве. Александр Лоренц может занять должность замгубернатора — руководителя администрации губернатора региона, а Галина Пятых, вероятно, продолжит работать уполномоченным по правам ребёнка.
Пятых занимает пост детского омбудсмена с 2011 года. Последний раз её повторно рекомендовали в 2019 году, поскольку омбудсмен назначается не более чем на пять лет.
Александр Лоренц с августа текущего года исполняет обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства области. До этого он работал в Ярославской области и Ставропольском крае, где возглавлял региональные прокуратуры и работал заместителем прокурора.
Напомним, что в этом году Япония ввела санкции против Пятых. Ограничения начали действовать с 1 марта.