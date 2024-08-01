Что показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева несколько раз встретилась с жителями Алексеевского горокруга после жалоб на вонь от животноводческого комплекса и близлежащих полей, которые, по словам людей, неправильно удобряет растениеводческая компания.