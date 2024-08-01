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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Неприятный запах

Что показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?

1 августа 2024, 11:10
Фото: 1MI
Неприятный запах

Белгородский омбудсмен рассказала о жалобах белгородцев на неприятный запах

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева встретилась с жителями Алексеевского горокруга после жалоб на вонь от животноводческого комплекса. Выявлены нарушения, сотрудники предприятий привлечены к ответственности.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева несколько раз встретилась с жителями Алексеевского горокруга после жалоб на вонь от животноводческого комплекса и близлежащих полей, которые, по словам людей, неправильно удобряет растениеводческая компания.

Специалисты провели исследования, по итогам которых выяснили, что концентрация содержания загрязняющих веществ в воздухе не превышает норм СанПиНа. Но контролирующие органы и прокуратура выявили нарушения природоохранного и иного законодательства, которые допустили сельскохозяйственные предприятия. В частности, предприятия:

  • вносили жидкие органические удобрения на поля, но не заделывали их в почву;
  • нарушали порядок учёта применения пестицидов и агрохимикатов;
  • не оповещали население, проживающее неподалеку, о проведении обработки;
  • не проводили обязательных исследований на уровень шума и другое.

Сотрудники животноводческих комплексов и растениеводческих компаний, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В настоящее время ведётся постоянный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха и накопления агрохимиката.

Кроме того, животноводческое предприятие удвоило дозу микробиологического препарата, который не даёт распространиться неприятному запаху, и сейчас ищет более эффективное средство для этих целей.

Недавно белгородцы также жаловались на вонь от свинокомплекса. Детей, по словам местных жителей, рвало от запаха. Росприроднадзор сообщил, что не проверял предприятие после жалоб.

«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса
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