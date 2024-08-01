Что показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева несколько раз встретилась с жителями Алексеевского горокруга после жалоб на вонь от животноводческого комплекса и близлежащих полей, которые, по словам людей, неправильно удобряет растениеводческая компания.
Специалисты провели исследования, по итогам которых выяснили, что концентрация содержания загрязняющих веществ в воздухе не превышает норм СанПиНа. Но контролирующие органы и прокуратура выявили нарушения природоохранного и иного законодательства, которые допустили сельскохозяйственные предприятия. В частности, предприятия:
Сотрудники животноводческих комплексов и растениеводческих компаний, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В настоящее время ведётся постоянный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха и накопления агрохимиката.
Кроме того, животноводческое предприятие удвоило дозу микробиологического препарата, который не даёт распространиться неприятному запаху, и сейчас ищет более эффективное средство для этих целей.
Недавно белгородцы также жаловались на вонь от свинокомплекса. Детей, по словам местных жителей, рвало от запаха. Росприроднадзор сообщил, что не проверял предприятие после жалоб.