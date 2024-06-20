«Там никто не застрахован»: Львова-Белова — о вывозе белгородских семей с детьми

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила об оказании помощи в переезде семей с детьми из Белгородской области в безопасные регионы. Она отметила, что нахождение в приграничном регионе в настоящее время крайне небезопасно, поэтому сотрудники её аппарата стараются создать комфортные условия в других областях.
Мы активно развиваем сейчас лагерные смены и стараемся, чтобы, поучаствовав в смене одного лагеря, у ребёнка появилась сразу же возможность поехать в другой лагерь, чтобы в летний период времени они не находились под обстрелами.
Мария Львова-Белова
Напомним, что отправлять юных белгородцев в детские лагеря других регионов начали минувшей зимой. В то же время родители неоднократно жаловались на условия содержания детей в лагерях.