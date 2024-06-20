«Там никто не застрахован»: Львова-Белова — о вывозе белгородских семей с детьми

Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила об оказании помощи в переезде семей с детьми из Белгородской области в безопасные регионы. Она отметила, что нахождение в приграничном регионе в настоящее время крайне небезопасно, поэтому сотрудники её аппарата стараются создать комфортные условия в других областях.