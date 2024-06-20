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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Дети

«Там никто не застрахован»: Львова-Белова — о вывозе белгородских семей с детьми

20 июня 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Детский омбудсмен сообщила о помощи белгородским семьям с детьми в переезде

По словам омбудсмена, её аппарат помогает отправлять детей в лагеря других регионов, а также способствует переезду целых семей с детьми. Нахождение же в Белгородской области Львова-Белова назвала небезопасным, пишет ТАСС.

Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила об оказании помощи в переезде семей с детьми из Белгородской области в безопасные регионы. Она отметила, что нахождение в приграничном регионе в настоящее время крайне небезопасно, поэтому сотрудники её аппарата стараются создать комфортные условия в других областях.

Мы активно развиваем сейчас лагерные смены и стараемся, чтобы, поучаствовав в смене одного лагеря, у ребёнка появилась сразу же возможность поехать в другой лагерь, чтобы в летний период времени они не находились под обстрелами.
Мария Львова-Белова

Напомним, что отправлять юных белгородцев в детские лагеря других регионов начали минувшей зимой. В то же время родители неоднократно жаловались на условия содержания детей в лагерях.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Семьи с детьми#Мария Львова-Белова#Детский омбудсмен
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