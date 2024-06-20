Белгородские дети отправятся на отдых в Орловскую область

Как сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова, приехать дети из Белгорода могут в августе, во вторую смену. Путёвки оплатит белгородская сторона. В третью смену Орловщина планирует снова принять детей из Белгородской области и Троицкого района ЛНР, а в четвёртую смену — ребят из Харьковской области.