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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Дети

Белгородские дети отправятся на отдых в Орловскую область

20 июня 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Дети из Белгорода, Харькова и ЛНР поедут в лагеря Орловской области

Уже в августе юные белгородцы смогут отправиться в оздоровительные учреждения Орловщины. Подробности сообщает местное издание «Орелtimes».
Сюжет
Дети

В августе дети из Белгорода, Харькова и новых регионов смогут отправиться в оздоровительные лагеря Орловской области.

Как сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова, приехать дети из Белгорода могут в августе, во вторую смену. Путёвки оплатит белгородская сторона. В третью смену Орловщина планирует снова принять детей из Белгородской области и Троицкого района ЛНР, а в четвёртую смену — ребят из Харьковской области.

Для детей организуют профориентационные смены «Вертикаль», смены военно-патриотической направленности «Наследники Великой Победы», «Крепкая семья — крепкая Россия», а в оздоровительном центре «Ёлочка» пройдут профильные смены «Время Первых».

Напомним, ранее родители юных белгородцев неоднократно жаловались на условия проживания в лагерях других регионов. Так жалобы поступали на условия размещения в лагере «Дубки» Владимирской области, в лагере «Казачка» Ростовской области и в лагере «Искорка» в Тамбове.

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#Валерия Колесникова#Общество#Дети#Новости Белгорода#Орловская область#Белгород#Оздоровительные лагеря
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