Белгородские дети отправятся на отдых в Орловскую область

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В августе дети из Белгорода, Харькова и новых регионов смогут отправиться в оздоровительные лагеря Орловской области.
Как сообщила руководитель регионального департамента образования Ирина Патронова, приехать дети из Белгорода могут в августе, во вторую смену. Путёвки оплатит белгородская сторона. В третью смену Орловщина планирует снова принять детей из Белгородской области и Троицкого района ЛНР, а в четвёртую смену — ребят из Харьковской области.
Для детей организуют профориентационные смены «Вертикаль», смены военно-патриотической направленности «Наследники Великой Победы», «Крепкая семья — крепкая Россия», а в оздоровительном центре «Ёлочка» пройдут профильные смены «Время Первых».
Напомним, ранее родители юных белгородцев неоднократно жаловались на условия проживания в лагерях других регионов. Так жалобы поступали на условия размещения в лагере «Дубки» Владимирской области, в лагере «Казачка» Ростовской области и в лагере «Искорка» в Тамбове.