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В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о проверке загородных детских лагерей

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о проверке загородных детских лагерей

17 июня 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
Проверки проходили в детских лагерях, которые находятся на территории Белгородской области. Там же «Центр гигиены и эпидемиологии» и его филиалы провели санитарно-эпидемиологические экспертизы. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, на территории области к работе в первую оздоровительную смену приступили семь загородных стационарных лагерей. До начала их функционирования сотрудники Роспотребнадзора провели профилактические визиты в организации. По итогам нарушений не выявили.

Кроме этого, «Центр гигиены и эпидемиологии» Белгородской области и его филиалы провели санитарно-эпидемиологические экспертизы на соответствие требованиям санитарного законодательства зданий, помещений, оборудования оздоровительных учреждений с лабораторными исследованиями. По итогам были выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

В ведомстве добавили, что в план контрольно-надзорных мероприятий включены все загородные летние оздоровительные учреждения во время их работы.

Напомним, всего на территории региона 20 детских загородных оздоровительных лагерей. В связи со сложившейся оперативной обстановкой летом работают не все.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Эксклюзив#Белгород#Детские лагеря#Гигиена#Санитарно-эпидемиологические проверки#Оздоровительные учреждения#Эпидемиология
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