В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о проверке загородных детских лагерей

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:44
По информации ведомства, на территории области к работе в первую оздоровительную смену приступили семь загородных стационарных лагерей. До начала их функционирования сотрудники Роспотребнадзора провели профилактические визиты в организации. По итогам нарушений не выявили.
Кроме этого, «Центр гигиены и эпидемиологии» Белгородской области и его филиалы провели санитарно-эпидемиологические экспертизы на соответствие требованиям санитарного законодательства зданий, помещений, оборудования оздоровительных учреждений с лабораторными исследованиями. По итогам были выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
В ведомстве добавили, что в план контрольно-надзорных мероприятий включены все загородные летние оздоровительные учреждения во время их работы.
Напомним, всего на территории региона 20 детских загородных оздоровительных лагерей. В связи со сложившейся оперативной обстановкой летом работают не все.