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Updated Сегодня, 09:18

Условия в лагере, куда привезли белгородских детей

«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот

11 июня 2024, 09:16
Фото: Елена Колыхалина / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Условия в лагере, куда привезли белгородских детей

Гладков прокомментировал ситуацию с белгородскими детьми в ростовском лагере

По словам родителей школьников, детей должны были привезти в «Азовское взморье», а в итоге доставили в «Казачку». Детей, утверждают белгородцы, не встретили, а в комнатах были «антисанитарные условия». Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. Ситуацию прокомментировали и в минобре.
Сюжет
Дети

Белгородских детей привезли в Ростовскую область не в тот лагерь. В месте, куда доставили детей, к тому же есть проблемы — отсутствие ремонта и «антисанитарные условия», жалуются родители.

Во время прямого эфира 10 июня губернатор Вячеслав Гладков зачитал жалобу белгородца. По словам жителя региона, детей из Белгорода 9 июня отвезли на море от «Движения первых». В результате их доставили не в тот лагерь: вместо «Азовского взморья» — в «Казачку».

По словам мужчины, в комнатах не было шкафов, тумбочек. Несовершеннолетние дети были предоставлены сами себе.

Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. По словам губернатора, детей отправляли по линии федерального министерства, а сторона, которая должна была встретить белгородских детей, почему-то этого не сделала.

Подтверждаю, что дети находятся в другом лагере. Для того, чтобы разобраться с ситуацией, срочно министр образования Андрей Милёхин выехал на место. Связались с министерством науки: надеюсь, что в ближайшее время удастся разрешить эту ситуацию.
Вячеслав Гладков

Впрочем, ещё вчера родители жаловались не только на то, что их детей привезли не в тот лагерь, но и на то, что в помещениях были не самые благоприятные условия.

«По приезде в лагерь оказалось, что он абсолютно не соответствует гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима! Условия пребывания антисанитарные: туалет совмещён с душевым поддоном, всё ржавое, в плесени, ободранный деревянный пол, в комнатах постельное бельё в пятнах, комнаты с облупившейся штукатуркой, на шкафах отсутствуют ручки и дверцы, диванчик для отдыха поломан», — жалуется белгородка. В подтверждение своих слов она опубликовала фото. Женщина просит разобраться, кто принимал помещения перед приездом белгородских детей.

В региональном миинобре ей ответили что вчера по жалобе на место выехали представители ростовского Роспотребнадзора.

Произведена замена постельного белья, фурнитуры на мебели. В связи с тем, что ремонтные работы не были завершены в одном из корпусов, часть детей была временно размещена в соседнем лагере. Прорабатывается вопрос о переселении детей в другое учреждение.
министерство образования Белгородской области

Ответили в белгородском минобре и на вопрос о том, как так вообще вышло, что юных белгородцев везли в один лагерь, а доставили в итоге в другой. По словам представителей ведомства, учреждения расположены рядом.

Условия в лагере, куда привезли белгородских детейУсловия в лагере, куда привезли белгородских детей
Условия в лагере, куда привезли белгородских детейУсловия в лагере, куда привезли белгородских детей
Условия в лагере, куда привезли белгородских детей
Фото: Елена Колыхалина / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
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