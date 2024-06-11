«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот

«По приезде в лагерь оказалось, что он абсолютно не соответствует гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима! Условия пребывания антисанитарные: туалет совмещён с душевым поддоном, всё ржавое, в плесени, ободранный деревянный пол, в комнатах постельное бельё в пятнах, комнаты с облупившейся штукатуркой, на шкафах отсутствуют ручки и дверцы, диванчик для отдыха поломан», — жалуется белгородка. В подтверждение своих слов она опубликовала фото. Женщина просит разобраться, кто принимал помещения перед приездом белгородских детей.