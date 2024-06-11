«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Белгородских детей привезли в Ростовскую область не в тот лагерь. В месте, куда доставили детей, к тому же есть проблемы — отсутствие ремонта и «антисанитарные условия», жалуются родители.
Во время прямого эфира 10 июня губернатор Вячеслав Гладков зачитал жалобу белгородца. По словам жителя региона, детей из Белгорода 9 июня отвезли на море от «Движения первых». В результате их доставили не в тот лагерь: вместо «Азовского взморья» — в «Казачку».
По словам мужчины, в комнатах не было шкафов, тумбочек. Несовершеннолетние дети были предоставлены сами себе.
Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема есть. По словам губернатора, детей отправляли по линии федерального министерства, а сторона, которая должна была встретить белгородских детей, почему-то этого не сделала.
Подтверждаю, что дети находятся в другом лагере. Для того, чтобы разобраться с ситуацией, срочно министр образования Андрей Милёхин выехал на место. Связались с министерством науки: надеюсь, что в ближайшее время удастся разрешить эту ситуацию.
Вячеслав Гладков
Впрочем, ещё вчера родители жаловались не только на то, что их детей привезли не в тот лагерь, но и на то, что в помещениях были не самые благоприятные условия.
«По приезде в лагерь оказалось, что он абсолютно не соответствует гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима! Условия пребывания антисанитарные: туалет совмещён с душевым поддоном, всё ржавое, в плесени, ободранный деревянный пол, в комнатах постельное бельё в пятнах, комнаты с облупившейся штукатуркой, на шкафах отсутствуют ручки и дверцы, диванчик для отдыха поломан», — жалуется белгородка. В подтверждение своих слов она опубликовала фото. Женщина просит разобраться, кто принимал помещения перед приездом белгородских детей.
В региональном миинобре ей ответили что вчера по жалобе на место выехали представители ростовского Роспотребнадзора.
Произведена замена постельного белья, фурнитуры на мебели. В связи с тем, что ремонтные работы не были завершены в одном из корпусов, часть детей была временно размещена в соседнем лагере. Прорабатывается вопрос о переселении детей в другое учреждение.
министерство образования Белгородской области
Ответили в белгородском минобре и на вопрос о том, как так вообще вышло, что юных белгородцев везли в один лагерь, а доставили в итоге в другой. По словам представителей ведомства, учреждения расположены рядом.