«Это просто сарай»: белгородцы снова возмущены условиями в лагере для детей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По словам местной жительницы Натальи, 1 июня её дочь уехала в лагерь «Искорка» в Тамбов. Вчера, 3 июня, девочку уже забрали из лагеря, пишет женщина.
«Ужаснейшие условия для проживания. Местные власти проверяют куда детей отправляют? Это просто сарай», — пишет белгородка.
По словам местной жительницы, в комнате отсутствовал свет, розетки искрили, москитных сеток на окнах не было. Детей «с ног до головы» покусали комары. Спреями в лагере пользоваться запрещено, отметила женщина.
«Из комнаты девочек окно выходит в комнату мальчиков. Туалет на улице, душ тоже. Лагерь находится в лесу, но его территория огорожена забором, через который можно просто переступить», — добавила белгородка.
Аналогичное обращение появилось и от другой местной жительницы Татьяны. Женщина рассказала, что 1 июня из гимназии посёлка Майский отправили детей в лагерь «Искорка». Спустя пару дней, пишет женщина, они забрали ребёнка из-за «ужасных и небезопасных условий пребывания».
Женщина также рассказала, что ребёнок был искусан комарами, туалет и душ установлены на улице, шкафов для вещей нет, кровати сломаны.
«Вы меня извините, но там очень много проблем в этом лагере. Когда мы подъехали к воротам лагеря, охранник даже не встал: как сидел, развалившись на лавочке, так и сидел. О какой безопасности можно говорить?» — написала Татьяна.
На это обращение ответила глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что поручила начальнику управления образования администрации района разобраться в сложившейся ситуации.