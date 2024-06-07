Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей

После выхода материала на сайте Бел.Ру с нами связалась директор «Искорки» Марина Полюшко и ответила на претензии. Первое, что сказала Марина Владимировна, что она возмущена сложившейся ситуацией. По словам директора «Искорки», перед открытием учреждения в обязательном порядке проходят различные проверки надзорных ведомств: берутся пробы воды, проверяются состояние всех комнат, приборов, розеток, проверяется наличие развлекательной программы и т. д. Кроме этого, перед открытием территория лагеря в обязательном порядке проходит обработку дезинфекционной станцией.