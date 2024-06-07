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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей

Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей

7 июня 2024, 13:04
Фото: Из личного архива директора лагеря «Искорка»
В Сети появились жалобы родителей на детский лагерь «Искорка» в Тамбове. Люди пожаловались на плохие условия и забрали детей домой. На претензии ответила директор учреждения Марина Полюшко.
Сюжет
Дети

На днях на странице главы региона Вячеслава Гладкова появились обращения от белгородских родителей. Они пожаловались на лагерь «Искорка» в Тамбове. По их словам, в учреждении плохие условия для проживания, в комнате искрились розетки, а на окнах не было москитных сеток. В итоге родители забрали детей домой.

На обращение ответила глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что поручила начальнику управления образования администрации района разобраться в сложившейся ситуации.

Шесть уехали

После выхода материала на сайте Бел.Ру с нами связалась директор «Искорки» Марина Полюшко и ответила на претензии. Первое, что сказала Марина Владимировна, что она возмущена сложившейся ситуацией. По словам директора «Искорки», перед открытием учреждения в обязательном порядке проходят различные проверки надзорных ведомств: берутся пробы воды, проверяются состояние всех комнат, приборов, розеток, проверяется наличие развлекательной программы и т. д. Кроме этого, перед открытием территория лагеря в обязательном порядке проходит обработку дезинфекционной станцией.

А ещё, как рассказала Марина Владимировна, в обязательном порядке перед открытием «Искорка» получила санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, что означает, что учреждение соответствует всем требованиям и нормам. Кроме того, после выдачи санитарно-эпидемиологического заключения лагерь проверила межведомственная комиссия, которая также на нашла никаких нарушений и выдала соответствующий акт.

Всего за одну смену «Искорка» может принять 220 человек. Заезд состоялся 31 мая. Дети из Белгородской области (19 человек) приехали в лагерь вечером 1 июня. Они переночевали одну ночь и уже 2 июня утром приехали родители и забрали шестерых из них. Примечательно, что речь шла о подростках.

Комната, туалеты и розетки

Одна из жалоб касалась того, что комната в лагере рассчитана на 15 человек. Как отметила Марина Владимировна, это действительно так — в палате проживает не четыре, а 15 человек, но эту информацию от родителей и министерства образования никто не скрывал.

Что касается санузлов, туалеты с подводкой воды и рукомойниками с горячей водой находятся по периметру лагеря — в трёх шагах от корпуса.

Фото: Из личного архива директора лагеря "Искорка"

Марина Владимировна также рассказала, что на территории лагеря есть летний душ и отдельно стоящее кирпичное здание душа с кабинами, горячей водой и отдельными входами для мальчиков и девочек. Пользоваться дети могут как летним душем, так и посещать капитальное строение — никаких запретов не существует.

Что касается розеток, их в комнате нет, так как лагерь строился в советское время. А москитные сетки были на всех окнах.

У нас живёт представитель, которая привезла детей. Каждый день она делает фото и снимает видео, а затем отправляет родителям. Она ответила, что все довольны. Уехали те, которые изначально хотели отправить детей немного в другой лагерь, а приехали в лес с комарами.
Марина Полюшко

Не окунулись в атмосферу

Марина Владимировна отметила, что она руководит «Искоркой» с 2020 года. Здание — советского времени, как и почти 99% подобных учреждений по всей России. При этом директор отметила, что в лагере самое важное это не туалеты, а атмосфера.

Дети оказались не готовы жить в комнате, рассчитанной на 15 человек, не хотели ходить в туалет, который находится на улице, но это не значит, что лагерь плохой. За одну ночь дети не окунулись в атмосферу лагеря. Ведь есть такое понятие как адаптация. В лагере есть режим и правила. В телефонах дети не сидят, интернета у нас тоже нет, потому что мы находимся в лесу, с комарами, как ни странно.
Марина Полюшко

Марина Владимировна добавила, что сейчас стало сложнее, когда дети погружены в гаджеты, вовлечь их в жизнь лагеря.

Конюшня и байдарки

Стоит добавить, что на территории лагеря находятся три одноэтажных кирпичных спальных корпуса с мебелью, а так же есть двухэтажный кирпичный корпус со спальными комнатами на 5-7 детей с удобствами на этаже.

На территории «Искорки» расположены игровая детская комната с плазменным телевизором и играми, оборудованный кинозал, две теннисных площадки, спортивные сооружения, зал хореографии, спортивный зал, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

Фото: Из личного архива директора лагеря "Искорка"

А ещё есть конюшня, где детей обучают верховой езде. Также в лагере детей обучают плаванию на байдарках, спортивному ориентированию, катают на квадроциклах, учат метать ножи и стрелять из лука.

Видео: Из личного архива директора лагеря «Искорка»

Марина Владимировна добавила, что после того, как история с белгородскими детьми появилась в СМИ и интернете, в лагерь вновь наведались надзорные органы с проверками. Нарушений обнаружено не было.

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