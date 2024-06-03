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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Дети

Кто попадёт в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и другие летние лагеря?

3 июня 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские власти объяснили, как формируют списки детей для лагерей

Родители белгородских школьников жалуются на неопределённость с выездом детей в лагеря, так как сроки отправки постоянно меняются, а информации о причинах не говорят. Интересуются белгородцы и о том, когда и в каком порядке начнут отправлять в санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму.
Сюжет
Дети

Некоторые белгородские родители жалуются на организацию выезда детей в лагеря других регионов. Так, женщина сообщила, что школьников должны были отправить 2 июня, но позже неожиданно появилась информация, что поездку перенесли на четвёртое число.

«На вопрос, почему родителей не предупредили, ответили, что сопровождающий должен был позвонить. Вот скажите, товарищи-чиновники, как теперь вам можно доверять наших детей?» — пишет женщина.

В региональном министерстве образования ответили, что решение об отправке детей на отдых за пределами региона принимает муниципальная комиссия. В число претендентов прежде всего входят дети из населённых пунктов, которые находятся возле границы, дети участников СВО, дети из семей льготных категорий и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Интересуются белгородцы и о том, когда будет заезд в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и кого туда отправят в первую очередь. Ответ на этот вопрос дал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

С 5.06.2024 в санаторий «Бригантина „Белогорья“» едут отдыхать дети всех муниципалитетов Белгородской области. Преимущественное (внеочередное) право направления в санаторий имеют дети участников специальной военной операции. С 28.06.2024 г в санаторий состоится тематический заезд «Время тридцать первых». В дальнейшем, с 21.07.2024 г., вновь будут осуществляться заезды детей из всех муниципалитетов области.
Андрей Иконников
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