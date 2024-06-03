Кто попадёт в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и другие летние лагеря?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Некоторые белгородские родители жалуются на организацию выезда детей в лагеря других регионов. Так, женщина сообщила, что школьников должны были отправить 2 июня, но позже неожиданно появилась информация, что поездку перенесли на четвёртое число.
«На вопрос, почему родителей не предупредили, ответили, что сопровождающий должен был позвонить. Вот скажите, товарищи-чиновники, как теперь вам можно доверять наших детей?» — пишет женщина.
В региональном министерстве образования ответили, что решение об отправке детей на отдых за пределами региона принимает муниципальная комиссия. В число претендентов прежде всего входят дети из населённых пунктов, которые находятся возле границы, дети участников СВО, дети из семей льготных категорий и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Интересуются белгородцы и о том, когда будет заезд в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и кого туда отправят в первую очередь. Ответ на этот вопрос дал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
С 5.06.2024 в санаторий «Бригантина „Белогорья“» едут отдыхать дети всех муниципалитетов Белгородской области. Преимущественное (внеочередное) право направления в санаторий имеют дети участников специальной военной операции. С 28.06.2024 г в санаторий состоится тематический заезд «Время тридцать первых». В дальнейшем, с 21.07.2024 г., вновь будут осуществляться заезды детей из всех муниципалитетов области.
Андрей Иконников