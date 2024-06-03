Кто попадёт в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и другие летние лагеря?

Белгородские власти объяснили, как формируют списки детей для лагерей

Родители белгородских школьников жалуются на неопределённость с выездом детей в лагеря, так как сроки отправки постоянно меняются, а информации о причинах не говорят. Интересуются белгородцы и о том, когда и в каком порядке начнут отправлять в санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму.

Сюжет Дети