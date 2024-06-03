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Дети

В Крым готовы забрать тысячу белгородских детей

3 июня 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Детей заберут в летние лагеря. Ранее правительство РФ выделило более 700 млн рублей на отдых 16 тысяч детей из Белгородской области, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Крым готов принять на летний отдых тысячу детей из Белгородской области. Кроме того, другие регионы России также выразили готовность принять школьников.

Сейчас обстановка в приграничье остаётся напряжённой, добавил Гладков. В связи с этим в регионе продолжают усиленно работать над вопросом вывоза детей в другие регионы.

Ранее правительство России выделило более 700 млн рублей на отдых 16 тысяч детей из Белгородской области.

В конце мая стало известно, что в лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде. А в оздоровительный лагерь «Мандарин» отправились 129 детей, преимущественно это дети участников специальной военной операции.

250 белгородских детей из приграничья уехали в лагерь «Артек»
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Школьники#Крым#Дети#Отдых#Новости Белгорода#Летний лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин
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