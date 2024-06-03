В Крым готовы забрать тысячу белгородских детей

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Крым готов принять на летний отдых тысячу детей из Белгородской области. Кроме того, другие регионы России также выразили готовность принять школьников.
Сейчас обстановка в приграничье остаётся напряжённой, добавил Гладков. В связи с этим в регионе продолжают усиленно работать над вопросом вывоза детей в другие регионы.
Ранее правительство России выделило более 700 млн рублей на отдых 16 тысяч детей из Белгородской области.
В конце мая стало известно, что в лагерь «Артек» отправились 39 детей из пострадавшего дома на Щорса в Белгороде. А в оздоровительный лагерь «Мандарин» отправились 129 детей, преимущественно это дети участников специальной военной операции.