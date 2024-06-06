Белгородские школьницы 13 и 14 лет забеременели в лагерях? Что говорят в прокуратуре

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Областная прокуратура не знает о случаях беременности школьниц в лагерях за пределами региона.
Как выяснила редакция, заявления или информация от уполномоченных органов системы профилактики о беременности несовершеннолетних школьниц Белгородской области, которые отдыхали в лагерях других регионов в этом году, в прокуратуру не поступали.
Ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет написали в Telegram-канале «Белгород.Инсайды». Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру выяснила, что в области в прошлом году 2100 женщин родили детей в возрасте до 25 лет. Самой молодой роженице в 2023-м было 15 лет, в этом году — 14 лет.