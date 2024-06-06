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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Беременная

Белгородские школьницы 13 и 14 лет забеременели в лагерях? Что говорят в прокуратуре

6 июня 2024, 07:33
Фото: 1MI
Беременная

Белгородской прокуратуре неизвестно о случаях беременности школьниц в лагерях

Такая информация в прокуратуру не поступала. Подробности выяснил «Фонарь». Ранее информация о беременности несовершеннолетних появилась в одном из Telegram-каналов.

Областная прокуратура не знает о случаях беременности школьниц в лагерях за пределами региона.

Как выяснила редакция, заявления или информация от уполномоченных органов системы профилактики о беременности несовершеннолетних школьниц Белгородской области, которые отдыхали в лагерях других регионов в этом году, в прокуратуру не поступали.

Ранее о случаях беременности школьниц 13 и 14 лет написали в Telegram-канале «Белгород.Инсайды». Источник утверждал, что в прокуратуру якобы отправили несколько заявлений из лагерей.

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру выяснила, что в области в прошлом году 2100 женщин родили детей в возрасте до 25 лет. Самой молодой роженице в 2023-м было 15 лет, в этом году — 14 лет.

В Белгородской области самой молодой роженицей в этом году стала 14-летняя девушка
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#Алина Харина#Общество#Прокуратура#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Беременные#Школьницы
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