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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Дети

Побитые окна и душ на улице: белгородцы — о том, куда увезли их детей

17 июня 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские родители недовольны условиями размещения детей в лагере Владимира

Белгородские родители, детей которых вывезли в другие регионы из-под обстрелов, жалуются на условия размещения в лагере «Дубки» Владимирской области, пишет Go31. Этот случай не первый. Ранее родители уже жаловались на другой лагерь во Владимирской области.
Сюжет
Дети

Юных белгородцев вывезли в лагерь «Дубки» Владимирской области. Одна из родительниц рассказала интернет-изданию Go31, в каких условиях содержатся дети.

По её словам, условия в лагере суровые. Белгородка рассказала, что душ находится на улице, вода течёт холодная, а смыть воду в унитазе получается не всегда.

В туалетах дырки и оттуда дует. Окна побиты и заклеены скотчем, у половины детей болело горло. У девочек в комнате отвалилась часть от двери. В шкафах гвозди, двери не закрываются, они сразу выходят на улицу. Всё очень старое.
белгородка

Белгородка добавила, что дети хотят вернуться домой.

Жалоба на лагерь «Дубки» появилась и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Белгородка попросила проверить учреждение, в котором разместили школьников. Женщине ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин: по его словам, вопрос остаётся на контроле ведомства.

Ранее Бел.Ру уже сообщало о другом лагере во Владимирской области, на условия размещения в котором жаловались родители. Тогда в мэрии Белгорода пообещали взять жалобу на контроль.

Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детейЛагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Лагерь во Владимирской области, куда отправили белгородских детей
Фото: Go31
Белгородские родители жалуются на условия размещения детей в лагере Владимира
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