Побитые окна и душ на улице: белгородцы — о том, куда увезли их детей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Юных белгородцев вывезли в лагерь «Дубки» Владимирской области. Одна из родительниц рассказала интернет-изданию Go31, в каких условиях содержатся дети.
По её словам, условия в лагере суровые. Белгородка рассказала, что душ находится на улице, вода течёт холодная, а смыть воду в унитазе получается не всегда.
В туалетах дырки и оттуда дует. Окна побиты и заклеены скотчем, у половины детей болело горло. У девочек в комнате отвалилась часть от двери. В шкафах гвозди, двери не закрываются, они сразу выходят на улицу. Всё очень старое.
белгородка
Белгородка добавила, что дети хотят вернуться домой.
Жалоба на лагерь «Дубки» появилась и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Белгородка попросила проверить учреждение, в котором разместили школьников. Женщине ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин: по его словам, вопрос остаётся на контроле ведомства.
Ранее Бел.Ру уже сообщало о другом лагере во Владимирской области, на условия размещения в котором жаловались родители. Тогда в мэрии Белгорода пообещали взять жалобу на контроль.