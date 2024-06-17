Побитые окна и душ на улице: белгородцы — о том, куда увезли их детей

Белгородские родители недовольны условиями размещения детей в лагере Владимира

Белгородские родители, детей которых вывезли в другие регионы из-под обстрелов, жалуются на условия размещения в лагере «Дубки» Владимирской области, пишет Go31. Этот случай не первый. Ранее родители уже жаловались на другой лагерь во Владимирской области.