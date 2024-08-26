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Published Сегодня, 08:39

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Александр Лоренц

Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области

26 августа 2024, 08:39
Фото: пресс-служба прокуратуры Ярославской области/vesti-yaroslavl.ru
Александр Лоренц
Его предложили на должность заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства области. Сейчас он временно исполняет данные обязанности.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, временно исполняет обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства области Александр Лоренц. После согласования депутатами областной думы чиновник официально вступит в должность.

По словам Гладкова, Лоренц работал в нескольких регионах (Ярославская область, Ставропольский край), возглавляя региональные прокуратуры, работал заместителем прокурора Омской области.

Опыт большой. Надеюсь, он нам будет полезен в части соблюдения всех существующих требований с учётом крайне сложной обстановки. Защищая население, мы не должны нарушать закон. С другой стороны, у нас есть право законотворческой инициативы, внесения изменений как на региональном, так и на федеральном уровне. Надеюсь, что в рамках текущей работы, все выстроят правильные взаимоотношения.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Назначение#Новости Белгорода#Заместитель губернатора#Белгород#Вячеслав Гладков#Александр Лоренц
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