Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, временно исполняет обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства области Александр Лоренц. После согласования депутатами областной думы чиновник официально вступит в должность.
По словам Гладкова, Лоренц работал в нескольких регионах (Ярославская область, Ставропольский край), возглавляя региональные прокуратуры, работал заместителем прокурора Омской области.
Опыт большой. Надеюсь, он нам будет полезен в части соблюдения всех существующих требований с учётом крайне сложной обстановки. Защищая население, мы не должны нарушать закон. С другой стороны, у нас есть право законотворческой инициативы, внесения изменений как на региональном, так и на федеральном уровне. Надеюсь, что в рамках текущей работы, все выстроят правильные взаимоотношения.
Вячеслав Гладков