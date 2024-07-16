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Татьяна Москалькова

«Преступление против человечности»: омбудсмен Москалькова — об ударах по Белгородчине

16 июля 2024, 12:47
Фото: 1MI
Татьяна Москалькова

Москалькова призвала мировое сообщество осудить удары по Белгородской области

Многочисленные обстрелы и атаки беспилотников не перестают занимать большую часть новостной повестки региона. На очередные вражеские действия ВСУ призвала обратить внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В результате атак ВСУ 15 июля пострадали трое мирных жителей в Белгородском районе. Ещё четыре человека ранены сегодня при обстрелах Шебекино и Новой Таволжанки.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию и призвала мировое сообщество принять меры.

«Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и принять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан», — отметила омбудсмен.

Также Москалькова упомянула, что держит связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой. В приоритете сотрудничества — вопросы оказания помощи пострадавшим жителям области их семьям.

Ранее омбудсмен также высказывалась о поддержке белгородцев. Она обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека и к международным правозащитным организациям, чтобы те осудили действия ВСУ.

Омбудсмен РФ осудила атаку ВСУ на Белгород и попросила ООН сделать то же самое
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Политика#Пострадавшие#Новости Белгорода#Терроризм#Белгород#Татьяна Москалькова#Обстрелы#Осуждение
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