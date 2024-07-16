«Преступление против человечности»: омбудсмен Москалькова — об ударах по Белгородчине

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В результате атак ВСУ 15 июля пострадали трое мирных жителей в Белгородском районе. Ещё четыре человека ранены сегодня при обстрелах Шебекино и Новой Таволжанки.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию и призвала мировое сообщество принять меры.
«Вновь призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и принять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан», — отметила омбудсмен.
Также Москалькова упомянула, что держит связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой. В приоритете сотрудничества — вопросы оказания помощи пострадавшим жителям области их семьям.
Ранее омбудсмен также высказывалась о поддержке белгородцев. Она обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека и к международным правозащитным организациям, чтобы те осудили действия ВСУ.