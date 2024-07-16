ПВО вновь сработала в неприграничном районе Белгородской области

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Published Сегодня, 06:55
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Вчера, 15 июля, ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области. Есть последствия.
В Октябрьском в Белгородском районе вражеским беспилотником атакован автомобиль, в результате ранены три человека. Мужчина с баротравмой средней степени тяжести доставлен бригадой медиков в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ещё двоих мужчин, которые получили осколочные ранения, после обследования отпустили домой на лечение.
Последствия атак на земле есть в шести из восьми атакованных районов: в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах. Всего за сутки разрушения выявили в восьми частных домах и четырёх квартирах одного МКД, трёх надворных постройках, торговом объекте и хранилище на территории инфраструктурного объекта. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, дважды при атаках задело линии электроснабжения.
Накануне ПВО сработала в неприграничном районе — Ровеньском. Обошлось без последствий. Громко было и в Яковлевском горокруге: там сбили беспилотник самолётного типа. Разрушений нет.