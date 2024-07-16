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Published Сегодня, 06:55

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Работа ПВО, фото тематическое

ПВО вновь сработала в неприграничном районе Белгородской области

16 июля 2024, 06:55
Фото: bel.ru
Работа ПВО, фото тематическое

ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области, есть раненые и разрушения

15 июля Белгородская область вновь была под обстрелами и атаками беспилотников. Ранены трое мирных жителей. Есть разрушения в домах, повреждён транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 15 июля, ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области. Есть последствия.

В Октябрьском в Белгородском районе вражеским беспилотником атакован автомобиль, в результате ранены три человека. Мужчина с баротравмой средней степени тяжести доставлен бригадой медиков в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ещё двоих мужчин, которые получили осколочные ранения, после обследования отпустили домой на лечение.

Последствия атак на земле есть в шести из восьми атакованных районов: в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах. Всего за сутки разрушения выявили в восьми частных домах и четырёх квартирах одного МКД, трёх надворных постройках, торговом объекте и хранилище на территории инфраструктурного объекта. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, дважды при атаках задело линии электроснабжения.

Накануне ПВО сработала в неприграничном районе — Ровеньском. Обошлось без последствий. Громко было и в Яковлевском горокруге: там сбили беспилотник самолётного типа. Разрушений нет.

Четыре человека ранены после нового обстрела Белгородской области, есть разрушения
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