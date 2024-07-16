ПВО вновь сработала в неприграничном районе Белгородской области

Последствия атак на земле есть в шести из восьми атакованных районов: в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах. Всего за сутки разрушения выявили в восьми частных домах и четырёх квартирах одного МКД, трёх надворных постройках, торговом объекте и хранилище на территории инфраструктурного объекта. Кроме того, повреждено 10 автомобилей, дважды при атаках задело линии электроснабжения.