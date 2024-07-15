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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

БПЛА

Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом

15 июля 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА

ВСУ атаковали дронами ещё три населённых пункта в Белгородской области

В очередной раз ВСУ атаковали Белгородскую область. На этот раз дроны были направлены на три муниципалитета, один из которых подвергся нападению повторно. В результате атаки пострадал мирный житель, также были зафиксированы различные разрушения. Подробности сообщил губернатор.

ВСУ снова атаковали Белгородскую область с помощью дронов. В результате в посёлке Октябрьский Белгородского района число пострадавших увеличилось до трёх.

Один из местных жителей был ранен ещё во время утренней атаки, но обратился за медицинской помощью только недавно. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

В посёлке дрон повредил один автомобиль на парковке коммерческого объекта. Ещё один дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом. В трёх квартирах повреждены окна, а в одной из них пострадали стена и внутренняя отделка.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа два FPV-дрона повредили линию электропередачи. В селе временно нет электричества. Аварийные службы смогут приступить к восстановительным работам только после согласования с Министерством обороны Российской Федерации.

В шебекинском селе Муром дрон-камикадзе также атаковал частный дом — повреждены кровля, окна и потолочное перекрытие.

Утром 15 июля в посёлке Октябрьский дрон также атаковал машину на парковке. Пострадали два человека. Момент атаки попал на видео с камер наблюдения.

Момент взрыва у авто под Белгородом, при котором пострадали двое, попал на видео
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