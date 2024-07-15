Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом

Один из местных жителей был ранен ещё во время утренней атаки, но обратился за медицинской помощью только недавно. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.