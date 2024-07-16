Четыре человека ранены после нового обстрела Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Утро 16 июля в Белгородской области началось с новых обстрелов. Под ударом вновь оказались Шебекино и Новая Таволжанка. Есть пострадавшие и разрушения.
В Шебекино ранены трое мужчин. Их везут в областную больницу в Белгород. Один мужчина пострадал в Новой Таволжанке. Он сам обратился за помощью к врачам местной больницы.
Что касается разрушений, то в Шебекино их выявили в двух многоквартирных и пяти частных домах. Повреждено восемь машин и четыре единицы техники в одном из муниципальных учреждений. Также при обстреле задело гаражи. Кроме того, город частично остаётся без света из-за повреждений на линиях электроснабжения.
В Новой Таволжанке разрушения есть в одном из соцобъектов.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Напомним, что накануне при атаках ВСУ на Белгородский район пострадали трое мирных жителей.