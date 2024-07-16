bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Последствия обстрела Шебекинского горокруга

Четыре человека ранены после нового обстрела Белгородской области, есть разрушения

16 июля 2024, 05:50
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела Шебекинского горокруга

ВСУ атаковали Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

Медики уже оказывают пострадавшим необходимую помощь. Разрушения выявили в многоквартирных и частных домах, на соцобъекте, повреждён транспорт. Кроме того, город частично остаётся без света.
Сюжет
Обстрел

Утро 16 июля в Белгородской области началось с новых обстрелов. Под ударом вновь оказались Шебекино и Новая Таволжанка. Есть пострадавшие и разрушения.

В Шебекино ранены трое мужчин. Их везут в областную больницу в Белгород. Один мужчина пострадал в Новой Таволжанке. Он сам обратился за помощью к врачам местной больницы.

Что касается разрушений, то в Шебекино их выявили в двух многоквартирных и пяти частных домах. Повреждено восемь машин и четыре единицы техники в одном из муниципальных учреждений. Также при обстреле задело гаражи. Кроме того, город частично остаётся без света из-за повреждений на линиях электроснабжения.

В Новой Таволжанке разрушения есть в одном из соцобъектов.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, что накануне при атаках ВСУ на Белгородский район пострадали трое мирных жителей.

Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом«Случилось горе»: Гладков сообщил печальную новость из белгородского приграничьяПосле прямого попадания снаряда в дом ранения получили трое белгородцев
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Новая таволжанка#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
Сегодня, 07:41
Белгородцы смогут бесплатно зайти в парк аттракционов «Калейдоскоп»
Сегодня, 06:31
Ярославль, Тула, Карачаево-Черкесия: куда готовы увезти белгородцев от обстрелов?
Сегодня, 06:24
Завод «Знак Кофе» не даёт дышать жителям Пушкарного? Что говорят РПН и власти района
Сегодня, 05:28
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 08:15