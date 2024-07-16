Четыре человека ранены после нового обстрела Белгородской области, есть разрушения

Что касается разрушений, то в Шебекино их выявили в двух многоквартирных и пяти частных домах. Повреждено восемь машин и четыре единицы техники в одном из муниципальных учреждений. Также при обстреле задело гаражи. Кроме того, город частично остаётся без света из-за повреждений на линиях электроснабжения.