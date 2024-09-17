В белгородском микрорайоне решили построить храм вместо стадиона?

Posted 17 сентября, 10:52
Published 17 сентября, 10:52
Modified 17 сентября, 10:52
Updated 17 сентября, 10:52
Среди белгородцев распространились слухи о том, что в микрорайоне Новосадовый-41 вместо стадиона построят православный храм. Одна из жительниц попросила разъяснить ситуацию, поскольку на территории, по её словам, нужен не только храм, но и стадион с детской площадкой.
Сначала её обращение прокомментировала глава Белгородского района Анна Куташова, которая отметила, что все пожелания жителей возьмут на заметку. Затем же белгородке ответил и губернатор Вячеслав Гладков.
«Знаю, что идея строительства храма есть, но на общественных слушаниях такие решения ещё не принимались. Приходите на общественные слушания и принимайте решения, где будет детская площадка, где — стадион, а где — храм», — обратился к жительнице глава региона.