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Posted 17 сентября, 10:52

Published 17 сентября, 10:52

Modified 17 сентября, 10:52

Updated 17 сентября, 10:52

Белгородцев удивило решение построить храм вместо стадиона

В белгородском микрорайоне решили построить храм вместо стадиона?

17 сентября 2024, 10:52
Фото: 1MI
Белгородцев удивило решение построить храм вместо стадиона

Белгородцы спросили, почему вместо стадиона в их микрорайоне построят храм

Сюжет
Строительство
Соответствующий вопрос задала жительница микрорайона Новосадовый-41. По её словам, изначально на территории планировалось разместить стадион, который так же, как и храм, необходим. Однако потом, судя по слухам, решение поменяли. Ответить постарался Вячеслав Гладков.

Среди белгородцев распространились слухи о том, что в микрорайоне Новосадовый-41 вместо стадиона построят православный храм. Одна из жительниц попросила разъяснить ситуацию, поскольку на территории, по её словам, нужен не только храм, но и стадион с детской площадкой.

Сначала её обращение прокомментировала глава Белгородского района Анна Куташова, которая отметила, что все пожелания жителей возьмут на заметку. Затем же белгородке ответил и губернатор Вячеслав Гладков.

«Знаю, что идея строительства храма есть, но на общественных слушаниях такие решения ещё не принимались. Приходите на общественные слушания и принимайте решения, где будет детская площадка, где — стадион, а где — храм», — обратился к жительнице глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Православный храм#Стадион#Белгород#Вячеслав Гладков
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