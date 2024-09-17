В белгородском микрорайоне решили построить храм вместо стадиона?

Среди белгородцев распространились слухи о том, что в микрорайоне Новосадовый-41 вместо стадиона построят православный храм. Одна из жительниц попросила разъяснить ситуацию, поскольку на территории, по её словам, нужен не только храм, но и стадион с детской площадкой.