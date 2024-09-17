«А если рванёт?» Белгородцы живут в МКД с подозрительным предметом на крыше

Жители многоквартирного дома № 38 по улице Губкина узнали, что на крыше их дома лежит предмет, похожий на обломок боеприпаса. Об этом горожанам сообщила управляющая компания РЭУ-9, которая попросила белгородцев решить возникшую проблему своими силами, утверждают те.