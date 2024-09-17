«А если рванёт?» Белгородцы живут в МКД с подозрительным предметом на крыше

Posted 17 сентября, 13:11
Published 17 сентября, 13:11
Modified 17 сентября, 13:11
Updated 17 сентября, 13:11
Жители многоквартирного дома № 38 по улице Губкина узнали, что на крыше их дома лежит предмет, похожий на обломок боеприпаса. Об этом горожанам сообщила управляющая компания РЭУ-9, которая попросила белгородцев решить возникшую проблему своими силами, утверждают те.
«Когда мы поднялись на крышу, то увидели на ней огромный искорёженный предмет размером 1×2 метра, который повредил мягкую кровлю и перебил провода. Когда и как он туда попал, никто не знает. Мною 16 сентября в 18:49 был сделан звонок в службу 112, на что милая барышня сообщила мне, что информация передана в полицию. По состоянию на утро сегодняшнего дня на вызов так никто и не приехал, предмет так и продолжает лежать на крыше. Почему в такое неспокойное время игнорируются такие вызовы?» — задала вопрос белгородка.
На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов и пообещал оперативно решить возникшую проблему.