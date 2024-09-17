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Posted 17 сентября, 13:11

Published 17 сентября, 13:11

Modified 17 сентября, 13:11

Updated 17 сентября, 13:11

Обломок на крыше МКД

«А если рванёт?» Белгородцы живут в МКД с подозрительным предметом на крыше

17 сентября 2024, 13:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обломок на крыше МКД

Обломок боеприпаса несколько дней лежит на крыше белгородского МКД

Сюжет
Новости Белгорода
Обломок на крыше дома в Белгороде заметила местная управляющая компания, которая попросила жильцов самостоятельно разобраться с проблемой. Жалобу горожан заметил мэр.

Жители многоквартирного дома № 38 по улице Губкина узнали, что на крыше их дома лежит предмет, похожий на обломок боеприпаса. Об этом горожанам сообщила управляющая компания РЭУ-9, которая попросила белгородцев решить возникшую проблему своими силами, утверждают те.

«Когда мы поднялись на крышу, то увидели на ней огромный искорёженный предмет размером 1×2 метра, который повредил мягкую кровлю и перебил провода. Когда и как он туда попал, никто не знает. Мною 16 сентября в 18:49 был сделан звонок в службу 112, на что милая барышня сообщила мне, что информация передана в полицию. По состоянию на утро сегодняшнего дня на вызов так никто и не приехал, предмет так и продолжает лежать на крыше. Почему в такое неспокойное время игнорируются такие вызовы?» — задала вопрос белгородка.

На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов и пообещал оперативно решить возникшую проблему.

Обломок на крыше МКДОбломок на крыше МКД
Обломок на крыше МКД. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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