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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 08:27

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области от обстрелов за сутки

По Белгородской области за день выпустили 112 боеприпасов и 31 БПЛА, есть раненые

18 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области от обстрелов за сутки

Ранены четверо мирных жителей, все они пострадали в Шебекинском горокруге. Есть разрушения в частных домах, соцобъектах, повреждены транспорт и ЛЭП.
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Обстрел

ВСУ атаковали за сутки шесть районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 112 боеприпасов и 31 беспилотник. Последствий нет только в одном из шести районов — Краснояружском, говорится в сводке оперштаба.

Четыре человека пострадали накануне в Шебекинском горокруге. Госпитализация им не потребовалась. Напомним, что трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, ещё один — при атаке беспилотника в Новой Таволжанке.

Разрушения за сутки выявили в десяти частных домах. Восемь из них повреждены при атаках в Шебекинском горокруге, ещё по одному — в Валуйском горокруге и Волоконовском районе.

Под удар также попали пять машин. Три автомобиля повреждено в Шебекинском горокруге, по одному — в Валуйском горокруге и Волоконовском районе.

Разрушения в двух социальных объектах выявили накануне в Грайворонском горокруге. Навес инфраструктурного объекта повреждён в Белгородском районе, там же после атаки ВСУ загорелась сухая трава.

Кроме того, в Шебекинском горокруге повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП).

Добавим, что утром 18 августа стало известно о ещё двух раненых. Пострадали женщины в Новой Таволжанке.

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