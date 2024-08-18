По Белгородской области за день выпустили 112 боеприпасов и 31 БПЛА, есть раненые

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
ВСУ атаковали за сутки шесть районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 112 боеприпасов и 31 беспилотник. Последствий нет только в одном из шести районов — Краснояружском, говорится в сводке оперштаба.
Четыре человека пострадали накануне в Шебекинском горокруге. Госпитализация им не потребовалась. Напомним, что трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, ещё один — при атаке беспилотника в Новой Таволжанке.
Разрушения за сутки выявили в десяти частных домах. Восемь из них повреждены при атаках в Шебекинском горокруге, ещё по одному — в Валуйском горокруге и Волоконовском районе.
Под удар также попали пять машин. Три автомобиля повреждено в Шебекинском горокруге, по одному — в Валуйском горокруге и Волоконовском районе.
Разрушения в двух социальных объектах выявили накануне в Грайворонском горокруге. Навес инфраструктурного объекта повреждён в Белгородском районе, там же после атаки ВСУ загорелась сухая трава.
Кроме того, в Шебекинском горокруге повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП).
Добавим, что утром 18 августа стало известно о ещё двух раненых. Пострадали женщины в Новой Таволжанке.