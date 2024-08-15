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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

ВСУ атаковали за день более 20 населённых пунктов в Белгородской области

Полностью сгорел МКД, шесть человек ранены в Белгородской области

15 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI

ВСУ атаковали за день более 20 населённых пунктов в Белгородской области

Все раненые — вновь в Шебекинском горокруге. Среди пострадавших есть медики. Кроме того, разрушения после атак ВСУ выявили в шести частных и одном многоквартирном доме. Ещё один МКД после атаки полностью сгорел.
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Обстрел

ВСУ не прекращают бить по Белгородской области. За сутки — с утра 14 августа по утро 15 августа — атаковано семь районов. Есть пострадавшие и разрушения, но не везде.

Раненые

Шесть человек ранены в Шебекинском горокруге. Двое мужчины пострадали вчера, 14 августа. Один с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями остаётся в больнице. Речь о водителе автобуса в Шебекино.

Второго пострадавшего уже отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина пострадал в Новой Таволжанке на территории приусадебного участка.

Уже утром 15 августа в Шебекино ранены ещё четыре человека. В их числе — двое фельдшеров скорой помощи.

Разрушения

На Шебекинский горокруг пришлась большая часть разрушений. За сутки повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также четыре единицы транспорта, два из которых — грузовики, ещё один — автобус.

В Безымено в Грайворонском горокруге ночью после атаки дрона полностью сгорел МКД. Кроме того, в горокруге повреждены три частных дома и коммерческий объект.

В Белгородском районе после утренней атаки беспилотников полностью уничтожено три машины.

Атаки были, но без последствий

Приграничные Волоконовский и Краснояружский районы тоже подверглись атакам ВСУ. Как утверждают в оперштабе, пострадавших и разрушений нет.

Ещё два беспилотника вновь долетели до неприграничных районов. В этот раз их сбили в Прохоровском и Красногвардейском районах.

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