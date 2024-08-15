Полностью сгорел МКД, шесть человек ранены в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
ВСУ не прекращают бить по Белгородской области. За сутки — с утра 14 августа по утро 15 августа — атаковано семь районов. Есть пострадавшие и разрушения, но не везде.
Шесть человек ранены в Шебекинском горокруге. Двое мужчины пострадали вчера, 14 августа. Один с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями остаётся в больнице. Речь о водителе автобуса в Шебекино.
Второго пострадавшего уже отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина пострадал в Новой Таволжанке на территории приусадебного участка.
Уже утром 15 августа в Шебекино ранены ещё четыре человека. В их числе — двое фельдшеров скорой помощи.
На Шебекинский горокруг пришлась большая часть разрушений. За сутки повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также четыре единицы транспорта, два из которых — грузовики, ещё один — автобус.
В Безымено в Грайворонском горокруге ночью после атаки дрона полностью сгорел МКД. Кроме того, в горокруге повреждены три частных дома и коммерческий объект.
В Белгородском районе после утренней атаки беспилотников полностью уничтожено три машины.
Приграничные Волоконовский и Краснояружский районы тоже подверглись атакам ВСУ. Как утверждают в оперштабе, пострадавших и разрушений нет.
Ещё два беспилотника вновь долетели до неприграничных районов. В этот раз их сбили в Прохоровском и Красногвардейском районах.