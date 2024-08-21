Неприграничный район Белгородской области подвергся атаке ВСУ, есть последствия

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Published Сегодня, 09:48
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ВСУ выпустили по 12 населённым пунктам Белгородского района девять боеприпасов и 19 БПЛА, часть из которых удалось сбить системе ПВО. Несмотря на это, в муниципалитете пострадали пять жителей, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
На территории района сгорел один грузовик, пострадали одно домовладение, две надворные постройки, шесть авто, два коммерческих объекта, один соцобъект, административное здание и ЛЭП.
Один житель Волоконовского района получил осколочные ранения руки: ему госпитализация не потребовалась. Всего в результате атаки трёх сёл муниципалитета повреждения получили дом и фасад летней кухни, загорелась сухая трава.
По населённым пунктам Борисовского района 20 августа ударили десять раз, Валуйского округа — пять раз, Грайворонского округа — 28 раз и Краснояружского района — пять раз. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом, четыре соцобъекта, коммерческий и инфраструктурный объекты, производственное здание, авто и две ЛЭП.
В Шебекинском округе под огнём оказались десять населённых пунктов: ВСУ выпустили по ним два БПЛА и 47 боеприпасов. Пострадали авто, трактор и один двухквартирный дом, второе здание оказалось уничтожено.
Неспокойно накануне было и в неприграничных районах. Над Прохоровским и Чернянским районами система ПВО сбила по одному БПЛА. А в Новооскольском округе упал один беспилотник, из-за чего повреждения получила линия электропередачи.
Отметим, что над Белгородом также сбили несколько воздушных целей и один беспилотник. Из-за падения осколков повреждены кровли в четырёх частных домах.