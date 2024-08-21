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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

За день по Белгородской области нанесли более 100 ударов

Неприграничный район Белгородской области подвергся атаке ВСУ, есть последствия

21 августа 2024, 09:48
Фото: 1MI
За день по Белгородской области нанесли более 100 ударов

ВСУ атаковали Белгород и десять районов

Вчерашний день в Белгородской области оказался неспокойным. Всего под огонь ВСУ более 140 раз попали 11 муниципалитетов региона. Есть разрушения и пострадавшие.
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Обстрел

ВСУ выпустили по 12 населённым пунктам Белгородского района девять боеприпасов и 19 БПЛА, часть из которых удалось сбить системе ПВО. Несмотря на это, в муниципалитете пострадали пять жителей, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

На территории района сгорел один грузовик, пострадали одно домовладение, две надворные постройки, шесть авто, два коммерческих объекта, один соцобъект, административное здание и ЛЭП.

Один житель Волоконовского района получил осколочные ранения руки: ему госпитализация не потребовалась. Всего в результате атаки трёх сёл муниципалитета повреждения получили дом и фасад летней кухни, загорелась сухая трава.

По населённым пунктам Борисовского района 20 августа ударили десять раз, Валуйского округа — пять раз, Грайворонского округа — 28 раз и Краснояружского района — пять раз. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом, четыре соцобъекта, коммерческий и инфраструктурный объекты, производственное здание, авто и две ЛЭП.

В Шебекинском округе под огнём оказались десять населённых пунктов: ВСУ выпустили по ним два БПЛА и 47 боеприпасов. Пострадали авто, трактор и один двухквартирный дом, второе здание оказалось уничтожено.

Неспокойно накануне было и в неприграничных районах. Над Прохоровским и Чернянским районами система ПВО сбила по одному БПЛА. А в Новооскольском округе упал один беспилотник, из-за чего повреждения получила линия электропередачи.

Отметим, что над Белгородом также сбили несколько воздушных целей и один беспилотник. Из-за падения осколков повреждены кровли в четырёх частных домах.

Ночью Белгород попал под обстрел ВСУ: что известно о последствиях
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