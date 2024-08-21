Неприграничный район Белгородской области подвергся атаке ВСУ, есть последствия

По населённым пунктам Борисовского района 20 августа ударили десять раз, Валуйского округа — пять раз, Грайворонского округа — 28 раз и Краснояружского района — пять раз. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом, четыре соцобъекта, коммерческий и инфраструктурный объекты, производственное здание, авто и две ЛЭП.