Супружеская пара и женщина пострадали при очередном обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Стало известно о трёх белгородцам, пострадавших сегодня, 21 августа, при атаках ВСУ. Первые двое — супруги — получили ранения при обстреле посёлка Малиновка Белгородского района. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Их транспорт оказался повреждён.
Также в медучреждение обратилась жительница Новой Таволжанки, которая пострадала чуть ранее, поскольку почувствовала себя нехорошо: врачи диагностировали у неё ранение левого предплечья.
Кроме того, ВСУ атаковали ещё три поселения, в которых обошлось без пострадавших. Так, в селе Новое Волоконовского района из-за детонации дрона полностью сгорело авто, а в селе Тишанка из-за атаки БПЛА повреждена ЛЭП — к восстановлению приступят после согласования с Минобороны. В селе Козинка Грайворонского округа из-за прилёта боеприпаса оказался разрушен частный дом. Несколько дронов-камикадзе повредили кровли соцобъекта и административного здания.