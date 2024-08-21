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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Трое белгородцев получили ранения при новых атаках на регион

Супружеская пара и женщина пострадали при очередном обстреле Белгородской области

21 августа 2024, 17:29
Фото: Изображение Midjourney

Трое белгородцев получили ранения при новых атаках на регион

ВСУ атаковали четыре населённых пункта, в одном из которых пострадала супружеская пара. Также после дневного обстрела Новой Таволжанки к медикам обратилась ещё одна пострадавшая. Подробнее о состоянии раненых и о полученных разрушениях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Стало известно о трёх белгородцам, пострадавших сегодня, 21 августа, при атаках ВСУ. Первые двое — супруги — получили ранения при обстреле посёлка Малиновка Белгородского района. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Их транспорт оказался повреждён.

Также в медучреждение обратилась жительница Новой Таволжанки, которая пострадала чуть ранее, поскольку почувствовала себя нехорошо: врачи диагностировали у неё ранение левого предплечья.

Кроме того, ВСУ атаковали ещё три поселения, в которых обошлось без пострадавших. Так, в селе Новое Волоконовского района из-за детонации дрона полностью сгорело авто, а в селе Тишанка из-за атаки БПЛА повреждена ЛЭП — к восстановлению приступят после согласования с Минобороны. В селе Козинка Грайворонского округа из-за прилёта боеприпаса оказался разрушен частный дом. Несколько дронов-камикадзе повредили кровли соцобъекта и административного здания.


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