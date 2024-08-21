Супружеская пара и женщина пострадали при очередном обстреле Белгородской области

Кроме того, ВСУ атаковали ещё три поселения, в которых обошлось без пострадавших. Так, в селе Новое Волоконовского района из-за детонации дрона полностью сгорело авто, а в селе Тишанка из-за атаки БПЛА повреждена ЛЭП — к восстановлению приступят после согласования с Минобороны. В селе Козинка Грайворонского округа из-за прилёта боеприпаса оказался разрушен частный дом. Несколько дронов-камикадзе повредили кровли соцобъекта и административного здания.





