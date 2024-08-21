Мирный житель ранен после сброса взрывного устройства в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Есть раненый и разрушения.
Мирный житель пострадал в Тишанке Волоконовского района. Он получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук. Произошло это после того, как с беспилотника сбросили взрывное устройство.
В селе разрушения есть в двух частных домах: в обоих выбиты окна, в одном из них вдобавок повреждена газовая труба. Кроме того, загорелись машины, находившиеся возле дома и во дворе — «Газель» и УАЗ.
Два села подверглись атакам в Белгородском районе. В Салтыково после прилёта произошёл пожар на территории сельхозпредприятия: загорелась кровля одного из корпусов. В Малиновке после атак дронов повреждён соцобъект.
Кроме того, после прилёта повреждён нежилой дом в Безымено в Грайворонском горокруге.