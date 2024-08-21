Часть села временно осталась без света после атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Вооружённые силы Украины снова атаковали белгородское приграничье. На данный момент информации о пострадавших среди мирного населения нет.
Под обстрел попало шебекинское село Новая Таволжанка. В двух частных домах повреждены окна, в одном из них осколки посекли ворота и хозяйственную постройку.
После атаки дрона на село Коновалово Волоконовского района некоторые жители временно остаются без света. Была повреждена линия электропередачи, аварийные службы смогут устранить последствия после согласования с Министерством обороны РФ.