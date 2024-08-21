bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

ВСУ атаковали ещё два населённых пункта в Белгородской области

Часть села временно осталась без света после атаки на Белгородскую область

21 августа 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали ещё два населённых пункта в Белгородской области

Ещё два приграничных населённых пункта были атакованы ВСУ

Украинские военные атаковали Шебекинский городской округ и Волоконовский район. К счастью, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения: одно село частично осталось без электроснабжения, а во втором повреждено несколько частных домов.
Сюжет
Обстрел

Вооружённые силы Украины снова атаковали белгородское приграничье. На данный момент информации о пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел попало шебекинское село Новая Таволжанка. В двух частных домах повреждены окна, в одном из них осколки посекли ворота и хозяйственную постройку.

После атаки дрона на село Коновалово Волоконовского района некоторые жители временно остаются без света. Была повреждена линия электропередачи, аварийные службы смогут устранить последствия после согласования с Министерством обороны РФ.

Ночью Белгород попал под обстрел ВСУ: что известно о последствиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Один в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших от атак белгородцевМассированную атаку пережили регионы РФ ночью: под ударом был не только БелгородПострадал мужчина, соцобъект, машина и дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Волоконовский район#Лэп#Белгород#Обстрел#Дрон#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрелы#Коновалово#Атаки
Подпишитесь
Садись, пять! Топ белгородских школ по масштабу и конкурентоспособности выпускников
Сегодня, 13:51
Дорогу в районе белгородского Пикник-парка перекрыли из-за ЧС
Сегодня, 14:04
«Звонили ночью в слезах»: почему детей белгородцев выгнали из оплаченного ими купе?
Сегодня, 12:49
Гладков прокомментировал информацию о большом скоплении ВСУ рядом с границей
Сегодня, 06:54
Загадочная дымка в Белгороде: опасна ли для людей и почему появилась?
Сегодня, 12:05
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Сегодня, 14:23