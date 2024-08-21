Часть села временно осталась без света после атаки на Белгородскую область

Ещё два приграничных населённых пункта были атакованы ВСУ

Украинские военные атаковали Шебекинский городской округ и Волоконовский район. К счастью, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения: одно село частично осталось без электроснабжения, а во втором повреждено несколько частных домов.