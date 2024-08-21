Что сейчас происходит в Курской области?

Всего с начала боевых действий на Курском направлении — более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.