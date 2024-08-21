Что сейчас происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
ВС РФ отражают попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, в том числе штурмовые атаки в направлении Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки, сообщили в Министерстве обороны. Также продолжают ликвидировать диверсионные группировки, которые прячутся в лесных массивах.
По последним данным, ещё более 45 украинских военнослужащих погибли и пострадали. Двух из них удалось взять в плен. Уничтожены два танка, американский бронетранспортёр М113 и шесть боевых бронированных машин.
С помощью авиации и артиллерии поражены десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Косицы, Нижнего Клина, Снагости, Свердликово и Казачьей Локни.
За последние сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники: шесть танков, три бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, четыре артиллерийских орудия и два авто.
Всего с начала боевых действий на Курском направлении — более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что сегодня в Большесолдатском районе из-за сброса украинским дроном на автомобиль взрывного устройства погибла женщина, ещё два человека пострадали. Они смогли самостоятельно добраться до больницы, врачи оказали необходимую помощь.
Всего с начала атак ВСУ в Курской области погибли более 30 человек, сообщили ТАСС в медслужбах. Ещё 143 были ранены, среди них есть дети.
Глава Рыльского района Андрей Лисман в своём Telegram-канале написал, что, хоть на территории и продолжают работать почта, отделения банков, магазины, аптеки, другие соцобъекты, возобновился вывоз мусора, жителям не стоит возвращаться в муниципалитет.
Обстановка ещё очень напряжённая, находиться там небезопасно для жизни. Продолжается добровольная эвакуация.
Из-за атак ВСУ на район часто возникают перебои в электро- и водоснабжении. Сотрудники МВД, Росгвардии и народные дружинники патрулируют улицы, чтобы уберечь дома и квартиры от мародёров.
Несмотря на сложную оперативную ситуацию, ЦИК решил не переносить выборы губернатора Курской области снова, пишет RT. Они также пройдут досрочно — с 28 августа по 5 сентября.
При этом всё-таки отложат выборы депутатов в семи муниципалитетах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.
С сегодняшнего дня, 21 августа, на территории Курчатовского района и города Курчатова с 17:00 запрещено торговать спиртными напитками. О соответствующем решении регионального оперштаба сообщил врио губернатора. Ограничительная мера не коснётся общепита.
Ранее розничную продажу алкоголя запретили на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов и в городе Льгове.