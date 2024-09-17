В Архиерейской роще снова заметили стройтехнику, белгородцы требуют провести проверку

В ноябре прошлого года горожане уже жаловались на вырубку деревьев в Архиерейской роще при строительстве парковки для нового дома по этому адресу. Тогда в мэрии Белгорода заявили, что нарушений в спиле деревьев нет: территория частная, разрешения не требуется.