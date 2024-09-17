В Архиерейской роще снова заметили стройтехнику, белгородцы требуют провести проверку

Posted 17 сентября, 10:22
Published 17 сентября, 10:22
Modified 17 сентября, 10:22
Updated 17 сентября, 10:22
Белгородцы просят проверить законность работ в бывшем «Кемпинге» на улице Горького, 54. Там ездит строительная техника, но никакой информации о том, что техника там делает, нигде нет.
В ноябре прошлого года горожане уже жаловались на вырубку деревьев в Архиерейской роще при строительстве парковки для нового дома по этому адресу. Тогда в мэрии Белгорода заявили, что нарушений в спиле деревьев нет: территория частная, разрешения не требуется.
Хотя люди утверждали, что на место в итоге с проверкой никто не выезжал. Они также отмечали, что многоэтажка возводится вопреки строительным нормам в шаговой близости к соседним домам, без соблюдения противопожарных и санитарных мер.
Местные жители считают, что это нарушает права собственников квартир многоэтажки по Горького, 52б, а также жителей общежития на Горького, 52а. Люди требуют направить компетентную комиссию на место.
«Почему нарушение закона игнорируется всеми организациями города? Законы РФ распространяют своё действие на всю территорию, „частники“ живут внутри общества и не могут нарушать права других лиц», — жалуются пользователи в соцсетях.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что направил информацию в управу, поэтому специалисты скоро приедут и проверят наличие законных оснований для проведения работ. Если нарушения найдут, то действовать будут исходя из законодательства.