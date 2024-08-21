Массированную атаку пережили регионы РФ ночью: под ударом был не только Белгород

Кроме того, уже 21 августа в районе 01:30 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. В столице региона прогремело не менее пяти мощных взрывов. Как сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков, информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не было. Возможно, уточнения появятся в утренней сводке ЧП.