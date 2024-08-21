Массированную атаку пережили регионы РФ ночью: под ударом был не только Белгород

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Несколько регионов России подверглись минувшей ночью массированной атаке. Сбиты дроны и ракеты. Причём под ударом было не только приграничье.
20 августа в районе 23:30 в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА. Как уточнили в Минобороны РФ, всего за ночь в регионе ПВО уничтожила шесть беспилотников.
Кроме того, уже 21 августа в районе 01:30 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. В столице региона прогремело не менее пяти мощных взрывов. Как сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков, информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не было. Возможно, уточнения появятся в утренней сводке ЧП.
Тем временем после взрывов белгородцы обнаружили на земле большие обломки от сбитых предметов.
В соседнем регионе ПВО, по информации Минобороны, уничтожила два беспилотника. Как добавил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, также ночью сбито две украинские ракеты.
Есть ли последствия на земле, не уточняется.
В Брянской области за ночь уничтожено 23 беспилотника самолётного типа. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, разрушений нет, все атаки отражены.
В Московской области сбито 11 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время». Некоторые дроны сбили в городском округе Подольск.
Ещё три беспилотника ночью сбили в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил, что дроны уничтожены на границе с Брянской областью. БПЛА ликвидированы в безлюдной местности.
Не попала в общую сводку от Минобороны Орловская область. Однако губернатор Андрей Клычков пишет, что в регионе сбит один беспилотник. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.
В Ростовской области тем временем сбили не беспилотник, а ракету. Произошло это около 01:00. Губернатор Василий Голубев пишет, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.