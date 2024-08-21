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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Белгородцы после ночных взрывов обнаружили крупные обломки на земле

Массированную атаку пережили регионы РФ ночью: под ударом был не только Белгород

21 августа 2024, 06:19
Фото: «Жесть Белгород»
Белгородцы после ночных взрывов обнаружили крупные обломки на земле
В числе атакованных регионов не только приграничье, но и Московская, Калужская, Орловская области. Всего уничтожено 45 БПЛА. В соседней Курской области, помимо беспилотников, сбиты ракеты. Ещё одну сбили в Ростовской области.
Сюжет
Пво

Несколько регионов России подверглись минувшей ночью массированной атаке. Сбиты дроны и ракеты. Причём под ударом было не только приграничье.

Белгородская область

20 августа в районе 23:30 в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА. Как уточнили в Минобороны РФ, всего за ночь в регионе ПВО уничтожила шесть беспилотников.

Кроме того, уже 21 августа в районе 01:30 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. В столице региона прогремело не менее пяти мощных взрывов. Как сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков, информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не было. Возможно, уточнения появятся в утренней сводке ЧП.

Тем временем после взрывов белгородцы обнаружили на земле большие обломки от сбитых предметов.

Курская область

В соседнем регионе ПВО, по информации Минобороны, уничтожила два беспилотника. Как добавил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, также ночью сбито две украинские ракеты.

Есть ли последствия на земле, не уточняется.

Брянская область

В Брянской области за ночь уничтожено 23 беспилотника самолётного типа. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, разрушений нет, все атаки отражены.

Московская область

В Московской области сбито 11 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время». Некоторые дроны сбили в городском округе Подольск.

Калужская область

Ещё три беспилотника ночью сбили в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил, что дроны уничтожены на границе с Брянской областью. БПЛА ликвидированы в безлюдной местности.

Орловская область

Не попала в общую сводку от Минобороны Орловская область. Однако губернатор Андрей Клычков пишет, что в регионе сбит один беспилотник. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.

Ростовская область

В Ростовской области тем временем сбили не беспилотник, а ракету. Произошло это около 01:00. Губернатор Василий Голубев пишет, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

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