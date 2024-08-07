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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Белгороде назначили нового заммэра по безопасности.

У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности

7 августа 2024, 08:48
Фото: 1MI
В Белгороде назначили нового заммэра по безопасности.

В мэрии Белгорода объявили о кадровых изменениях

Должность занял Александр Селявин. Ранее заммэра Белгорода по безопасности был Геннадий Цонев: он ушёл с поста в сентябре 2023 года.

В Белгороде назначили заммэра по безопасности. Должность получил Александр Селявин. О кадровых изменениях мэрия Белгорода объявила 7 августа.

Ранее должность заместителя главы администрации Белгорода по безопасности занимал Геннадий Цонев. Пост он покинул в сентябре 2023 года.

Это не первые кадровые перестановки в мэрии Белгорода с начала года. В феврале руководителем департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. Департамент строительства и архитектуры возглавила Наталия Гикал.

Сергей Андреев в июне покинул должность заммэра Белгорода по социальной политике и образованию. На его место пришла Инна Тяпугина.

Кроме того, городское управление образования возглавил Михаил Шейченко. До него эту должность несколько лет занимала Ирина Гричаникова.

В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы
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