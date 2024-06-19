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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Департамент строительства и архитектуры Белгорода возглавил Андрей Молчанов

В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник

19 июня 2024, 15:13
Фото: 1MI

Департамент строительства и архитектуры Белгорода возглавил Андрей Молчанов

В Белгороде назначили нового начальника департамента строительства и архитектуры. Им стал Андрей Молчанов. Соответствующие изменения отражены на сайте городской администрации.

В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Андрей Молчанов возглавил департамент строительства и архитектуры. Соответствующие изменения появились на официальном сайте. До этого должность занимала Наталья Гикал.

Ранее Молчанов уже работал в администрации Белгорода. Он отвечал за работу департамента городского хозяйства.

Кроме того, Молчанов позже возглавлял департамент развития городских территорий.

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#Ангелина Зиброва#Город#Белгородская область#Назначение#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Молчанов
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