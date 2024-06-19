В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Андрей Молчанов возглавил департамент строительства и архитектуры. Соответствующие изменения появились на официальном сайте. До этого должность занимала Наталья Гикал.
Ранее Молчанов уже работал в администрации Белгорода. Он отвечал за работу департамента городского хозяйства.
Кроме того, Молчанов позже возглавлял департамент развития городских территорий.