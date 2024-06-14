В Белгороде назвали имя той, кто заняла освободившуюся должность заммэра

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В администрации Белгорода назначили заместителя главы по социальной политике и образованию. Должность заняла Инна Тяпугина. До этого она работала директором образовательного комплекса «Алгоритм успеха».
Мэрия уточняет, что Тяпугина является почётным работником общего образования РФ. Ранее она вошла в пятёрку лучших на Всероссийском конкурсе профмастерства «Директор года — 2021».
Напомним, что до этого назначения пост замглавы занимал Сергей Андреев. Недавно стало известно, что он оставляет должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.