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В мэрии Белгорода назначили замглавы по соцполитике и образованию

В Белгороде назвали имя той, кто заняла освободившуюся должность заммэра

14 июня 2024, 09:22
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода назначили замглавы по соцполитике и образованию

Должность заняла Инна Тяпугина. До этого она работала директором образовательного комплекса «Алгоритм успеха». О кадровых назначениях сообщила мэрия Белгорода.

В администрации Белгорода назначили заместителя главы по социальной политике и образованию. Должность заняла Инна Тяпугина. До этого она работала директором образовательного комплекса «Алгоритм успеха».

Мэрия уточняет, что Тяпугина является почётным работником общего образования РФ. Ранее она вошла в пятёрку лучших на Всероссийском конкурсе профмастерства «Директор года — 2021».

Напомним, что до этого назначения пост замглавы занимал Сергей Андреев. Недавно стало известно, что он оставляет должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Инна ТяпугинаИнна Тяпугина
Инна Тяпугина
Фото: «Алгоритм Успеха»
Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Мэрия#Кадровые назначения#Белгород#Замглавы#Инна Тяпугина
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